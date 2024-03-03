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交通違規記點檢討 周四擬拍板

聯合報／ 記者林縉明周湘芸／台北報導
違規記點新制2023年6月底上路後，引發職業駕駛強烈反彈，交通部研議罰款1200元以下交通違規不記點，且檢舉要具備充分證據。示意圖。本報資料照片
違規記點新制2023年6月底上路後，引發職業駕駛強烈反彈，交通部研議罰款1200元以下交通違規不記點，且檢舉要具備充分證據。示意圖。本報資料照片

交通違規記點制度引發民怨，行政院長陳建仁日前表示，本周行政院會將提出解決方案。政院官員指出，周四院會將討論該草案，部分交通違規罰鍰將提高，一二○○元以下輕微交通違規不記點、不開放檢舉；另為維護行人安全，將明令各級機關改善行人道，並要求各縣市須公告指定行人友善區。

為洗刷行人地獄惡名，交通新制去年六月卅日上路，擴大違規記點及檢舉項目，一年內記十二點吊照兩個月，兩年內扣照兩次再違規記點吊銷駕照，專業駕駛如計程車及貨車駕駛批評剝奪生計。準總統賴清德在競選期間也曾對此表達關切。

交通部長王國材日前表示，研擬罰鍰在一二○○元以下的輕微交通違規不記點、不開放檢舉。政院官員表示，交通違規記點朝兩方向調整，除了微罪將不記點，未來將只限警察攔檢才能記點。

去年交通新制因民眾可檢舉項目增加，檢舉數量大增，造成基層員警負擔加重，草案將不開放微罪違規檢舉，包括騎機車未戴安全帽、倒車前未顯示倒車燈光或倒車時不注意其他車輛或行人等事項。

行政院會將一併討論內政部提出的行人交通安全設施條例草案，各級機關須改善行人道等安全設施，並要求各縣市須將醫療院所、學校、機關、大眾運輸場站等行人密集場所周邊，公告指定範圍為行人友善區。

官員表示，草案也要求都市計畫區內，一定寬度以上的道路未施設人行道地區，地方政府應擬定分年分期建設計畫，透過增設人行道、建置防護措施、清除路障等方式，並在人潮聚集重要場所周邊畫設行人友善區。

而在行政院會討論記點制度前，交通部明天將先邀集十二個民間團體召開座談會。全國汽車駕駛人權益聯盟理事長劉鴻樟表示，會中將聚焦在強調比例原則、道路規畫設計、號誌人車分流等三大重點 ，不會一直強調不記點。

行人零死亡推動聯盟理事羅宜則說，明天會議僅四個路權團體，卻有八個職業駕駛團體，比例懸殊，加上「微罪不記點」大致方案都已成形，希望座談會不要淪為過場。

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