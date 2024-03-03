睽違14年！美國藝術家Kurt Perschke「紅球計畫」3月底臺南登場 4地點曝光

image source: FB／紅球臺南 RedBall Tainan

文／蔡瓅萱

臺南即將在今（2024）年3月迎來紅球旋風！美國藝術家Kurt Perschke的知名藝術裝置「紅球計畫 RedBall Project」將在3月29日開始連續10天在臺南各大景點展出。臺南市政府文化局搶先公布了4個展出地點，屆時將可以看到巨大的紅球出現在臺南的街巷與古蹟之間。

紅球計畫來臺南了！一期一會的街頭藝術千萬別錯過

「紅球計畫」為美國藝術家Kurt Perschke於2001年發起的藝術計畫，將直徑4.5公尺、122公斤重的巨型充氣紅球置入城市風景中，藉由街道、巷弄和公共空間中的紅球與當地居民互動，激發更多關於藝術與生活的想像。紅球計畫目前已經造訪過全球40多個知名城市，在世界各地颳起「紅球旋風」。

紅球在每座城市只會展出一次，可以說是一期一會，2010年紅球計畫就曾經造訪過臺北，在當時也造成不少話題。今年紅球計畫即將降臨臺南，由Kurt Perschke親自挑選10處展出地點，自3月29日開始，在10天的展期中將紅球移動到不同地點充氣展出，預計每日上午9時開始充氣，至晚間6時完成撤展。

「紅球臺南」登熱門探索概念 4個展出地點搶先公布！

巨型充氣裝置藝術讓許多人聯想到先前在高雄展出的黃色小鴨，和小鴨不同的是，紅球計畫的整個展出過程包含充氣、移動、消氣等等都是行動藝術的一環，深入市景、可以直接觸碰的紅球也具有更高的互動性，不論是吸睛程度和趣味性都非常值得期待。透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統調查，在「臺南」近一週的網路探索概念中，出現了「紅球臺南」，顯示出「紅球計畫」已經是近期和臺南相關的網路討論中最熱門的話題之一。

▲「臺南」近一週探索概念。

image source: 《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

目前臺南市文化局已搶先公布「紅球計畫 RedBall Project」4個展出地點，包含了接官亭（3/29）、國立成功大學未來館（4/1）、安平古堡（4/2）、河樂廣場（4/4）等地，其他展場則持續保密中。此外，活動期間也將會有「紅球臺南∣瑞波波 歷史街區策展行動平行展」，以及街頭塗鴉牆、舊城牆導覽等活動，讓民眾從不一樣的角度探索城市與空間，深入當地的自然、人文與歷史。

紅球計畫 RedBall Project

展出日期：2024年3月29日至4月7日

展出時間：每日09:00 - 18:00

展出地點：接官亭、國立成功大學未來館、安平古堡、河樂廣場（其餘地點待公布）

官方粉專：紅球臺南 RedBall Tainan

紅球臺南∣瑞波波 歷史街區策展行動平行展

展出日期：2024年3月27日至4月10日

展出時間：每日09:00 - 17:00

展出地點：國立成功大學未來館二樓





分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2024年02月23日至2024年02月29日。