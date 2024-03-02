明天終於回溫了！下周二北部飆30度 這一天再迎冷空氣全台轉濕冷

中央氣象署表示，明天強烈大陸冷氣團減弱，天氣逐步回穩，清晨溫度仍較低，白天各地都可望回到20度以上，下周逐日回溫，周二北部地區可來到30度，南部更有34度高溫，但緊接周三另一波冷空氣南下，全台再轉濕冷。

氣象署預報員劉宇其表示，明天強烈大陸冷氣團減弱、華南雲雨區減少，天氣逐步回穩，東半部、中部以北山區仍有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴，清晨中部以北、宜蘭局部地區仍只有10度，其他地區約12至16度，白天冷氣團減弱回溫，北部、宜花地區高溫約20度，中南部及台東有22度以上，屏東更可達27度。

劉宇其指出，下周一、周二水氣減少、天氣穩定，溫度逐步回升，北部高溫可達25度，尤其周二更可來到30度，屏東及中南部內陸也有32至34度機會，天氣大致多雲到晴，周一吹東南風，迎風面花東地區可能有零星雨，午後則是南部有零星雨。

他表示，下周三鋒面通過，大陸或強烈大陸冷氣團南下，下半天各地逐漸有雨降溫，降溫幅度可來到10度左右，北部、東半部及中南部山區有明顯降雨，其他地區也有零星雨，一路影響到周五。而周四除冷氣團影響外，又有華南雲雨區東移，各地陰天有雨，北部全天約12至14度，中南部溫差大，低溫約14、15度，高溫約20度。

另外，他也說，明天晚間到周一清晨中部以北要局部霧跟低雲，提醒民眾留意。