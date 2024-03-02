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獎金10萬 戴東原教授科普獎徵件至15日 報名方式一次看

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
「戴東原教授科普獎」徵求紙本書刊或影音媒體兩大類型的科普作品，以糖尿病、家庭醫學與老年醫學領域為範疇，個人、團隊或機構皆可參賽。圖／截自財團法人糖尿病關懷基金會官網
「戴東原教授科普獎」徵求紙本書刊或影音媒體兩大類型的科普作品，以糖尿病、家庭醫學與老年醫學領域為範疇，個人、團隊或機構皆可參賽。圖／截自財團法人糖尿病關懷基金會官網

「戴東原教授科普獎」徵求紙本書刊或影音媒體兩大類型的科普作品，以糖尿病、家庭醫學與老年醫學領域為範疇，個人、團隊或機構皆可參賽，但須由一位作者或創作者擔任代表，將遴選至多3件作品，每件可獲得獎金新台幣10萬元，報名截止日期至2024 年3月15日。

國內知名糖尿病權威、台大醫院前院長戴東原，關注糖尿病、家庭醫學和老年醫學三大領域，創立「財團法人糖尿病關懷基金會」，將正確衛教知識帶入大眾的生活中，也鼓舞糖尿病友的鬥志。 為紀念戴教授推動健康教育、力行關懷病友及培育醫學人才的典範，財團法人糖尿病關懷基金會特別設立「戴東原教授科普獎」。

該獎項旨在傳承戴東原行醫濟世精神，延續戴教授奉獻社會超過半世紀的影響力，並藉此鼓勵優秀創作者透過 影像或文字等科普作品，將專業知識轉化為正確平易的健康資訊。基金會除舉辦「戴東原教授科普獎」，也透過辦理公益講座、發行季刊雜誌、分享社群文章、創設YouTube頻道，提供民眾衛教知識知識，破除病友迷思、優化醫病互動、建立糖友健康生活型態，為促進全民福祉盡一份心力。

戴東原在糖尿病、家庭醫學和老年醫學尚未受到各界重視的年代，即加入相關研究的行列、開創各個學門。有感於大眾對健康議題認知並不充分，在擔任院長、診治病人之餘，他深耕衛教與科普傳播，於1981年出版國內第一本糖尿病專書「糖尿病講座」，長銷近20年；後於1997年成立「財團法人糖尿病關懷基金會」，提升國人對於糖尿病防治的認知，鼓勵糖友體現「與病為友、正向控糖」的健康心態。

戴基金會目前由振興醫院新陳代謝科及營養治療科主任蔡世澤擔任董事長，持續將專業衛教知識轉換為實用的科普常識，希望幫助高危險族群及早預防、增進病友自我管理能力，以達成「提升糖友生活品質，降低糖尿病所帶來之社會成本」目標。

「戴東原教授科普獎」徵件比賽熱烈報名中>> https://neti.cc/MeLb6nz

糖尿病 醫學

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