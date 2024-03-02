新北新增1例本土麻疹確診病例 累計3例都住中和

新北市府衛生局今天表示，新增1例本土麻疹確診病例，中和區31歲男子，經檢驗確診後住院治療中，狀況穩定。他是新北第3例本土麻疹個案，疫調發現，與前2例的接觸者都無關。

衛生局下午發布新聞表示，新北第3例本土麻疹確診病例，於2月18日起陸續出現發燒、咳嗽、喉嚨痛等症狀；經就醫未改善，於2月28日出現紅疹，再度就醫後，經檢驗確診，目前住院治療。

衛生局疾病管制科長王美華接受中央社記者電訪表示，新北市累計3例本土麻疹個案，都是住在中和區。不過，第3例男子的足跡與接觸史，與前兩例都無關。目前已匡列個案男子接觸者共170人。

王美華說，包括同住非親友3人及醫院、活動地等接觸者167人，病例家人健康狀況良好，將持續監測至3月16日。

衛生局說，疫調個案於2月24日至2月26日可傳染期間，（出疹前後4天）曾至中和區「大華虱目魚肚、郭魚湯」等地活動，提醒曾於相關場所出入的民眾，請進行自主健康管理至3月16日。

自主健康管理期間，請留意是否出現紅疹、發燒，或出現咳嗽、流鼻水、畏光、流淚、紅眼等鼻炎與結膜炎等。若發現，請儘速就醫告知相關病史。

王美華說，麻疹好發於冬、春季節，初期症狀常會被誤以為是感冒，會等出疹檢驗才確定。接種疫苗是預防麻疹最有效的方法。目前好發期間，應避免出入公共場所，並佩戴口罩，以降低病毒傳播風險。