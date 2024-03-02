快訊

小S公公許慶祥最後身影曝光 女兒憶父行醫行善「此生無憾」

Live／兄弟對戰巨人軍打線出爐！ 現場直播看這裡

進口中國蘇丹紅辣椒粉 新北進口商保欣負責人聲押獲准

新北新增1例本土麻疹確診病例 累計3例都住中和

中央社／ 新北2日電

新北市府衛生局今天表示，新增1例本土麻疹確診病例，中和區31歲男子，經檢驗確診後住院治療中，狀況穩定。他是新北第3例本土麻疹個案，疫調發現，與前2例的接觸者都無關。

衛生局下午發布新聞表示，新北第3例本土麻疹確診病例，於2月18日起陸續出現發燒、咳嗽、喉嚨痛等症狀；經就醫未改善，於2月28日出現紅疹，再度就醫後，經檢驗確診，目前住院治療。

衛生局疾病管制科長王美華接受中央社記者電訪表示，新北市累計3例本土麻疹個案，都是住在中和區。不過，第3例男子的足跡與接觸史，與前兩例都無關。目前已匡列個案男子接觸者共170人。

王美華說，包括同住非親友3人及醫院、活動地等接觸者167人，病例家人健康狀況良好，將持續監測至3月16日。

衛生局說，疫調個案於2月24日至2月26日可傳染期間，（出疹前後4天）曾至中和區「大華虱目魚肚、郭魚湯」等地活動，提醒曾於相關場所出入的民眾，請進行自主健康管理至3月16日。

自主健康管理期間，請留意是否出現紅疹、發燒，或出現咳嗽、流鼻水、畏光、流淚、紅眼等鼻炎與結膜炎等。若發現，請儘速就醫告知相關病史。

王美華說，麻疹好發於冬、春季節，初期症狀常會被誤以為是感冒，會等出疹檢驗才確定。接種疫苗是預防麻疹最有效的方法。目前好發期間，應避免出入公共場所，並佩戴口罩，以降低病毒傳播風險。

衛生局 麻疹

延伸閱讀

新北首辦迷你運動會！奶娃齊跑馬拉松 集點還抽住宿券

簡男開貨車撞死警未被列管 新北：需符合中央診斷標準

區域客買不起…專家：新北一線房市區危機來了

蘇丹紅辣椒粉又驗出3批 新北追10家下游令停售

相關新聞

交通違規擬改1200元以下不記點 行政院會最快7日拍板

交通違規記點制度去年6月改革後，民眾一年被記12點將吊扣駕駛執照2個月，引發民怨。行政院長陳建仁昨在立法院答詢時表示，下...

小S公公心肌梗塞過世 醫曝發作徵兆：寧可被罵也要就醫

藝人小S公公許慶祥昨天早上突然在家裡因心肌梗塞離世，享壽84歲，引發外界討論。心臟科醫師表示，心肌梗塞患者一但倒下，救回...

未來1周天氣3階段變化 氣象署：今寒冷這天爆熱 下周三變天

強烈大陸冷氣團影響，各地濕冷。中央氣象署預報員劉宇其說，未來1周天氣3階段變化，溫度起伏相當劇烈，今天高山留意降雪狀況，...

癲癇複檢未過將收回駕照 受害家屬嘆仍有漏洞應檢討

過去我國癲癇患者曾全面禁止考取汽機車駕照，交通部2020年起有限度開放，但開車、騎車途中疑似因癲癇發作導致的事故時有所聞...

華航招募百名機師 全年開放報名

中華航空今天在台大校園徵才博覽會舉辦 2024 年度首場校園機師招募活動，今年預計至少招考 120 名機師，全年開放報名...

年年創紀錄！白沙屯媽進香人數今年將突破16萬

白沙屯媽祖將於3月18日登轎出發往北港進香，苗栗縣通霄鎮拱天宮2月16日起至3月14日受理隨香信徒報名，結果短短9天就突...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。