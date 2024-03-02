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交通違規擬改1200元以下不記點 行政院會最快7日拍板

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
交通部研議罰款1200元以下交通違規不記點，且檢舉要具備充分證據。本報資料照片
交通部研議罰款1200元以下交通違規不記點，且檢舉要具備充分證據。本報資料照片

交通違規記點制度去年6月改革後，民眾一年被記12點將吊扣駕駛執照2個月，引發民怨。行政院長陳建仁昨在立法院答詢時表示，下周行政院會將提出解決方案。行政院官員指出，行政院會7日討論相關修法草案，部分交通違規罰鍰將提高，1200元以下的輕微交通違規不記點。

交通新制去年6月30日上路，擴大違規記點及檢舉項目，1年內記12點吊照2個月，2年內扣照2次再違規記點吊銷駕照，專業駕駛如計程車及貨車駕駛斥是剝奪生計。民進黨立委王定宇日前質詢時替職業駕駛請命，呼籲調整交通違規記點。

交通部長王國材日前表示，為了在道路安全跟民怨間取得平衡，現階段研擬罰鍰在1200元以下的輕微交通違規不記點、不開放檢舉。陳建仁日前也允諾立委下次院會將提出解決方案

政院官員表示，交通違規記點會朝兩個方向調整，第一是罰鍰在1200元以下的輕微違規將不記點，也不開放民眾檢舉；第二，考量部分科技執法或是民眾檢舉項目，多半只拍到車牌無法確知是誰在駕駛，無法確切對駕駛記點，未來將只限警察攔檢。

行政院會7日除討論交通違規記點制度調整外，配合行人安全，將一併討論內政部提出的行人交通安全設施條例草案，各級機關須改善行人道等安全設施，並要求各縣市須將醫療院所、學校、機關、大眾運輸場站等行人密集場所周邊， 公告指定範圍為行人友善區。

交通違規 交通部長 王國材 行政院 記點

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