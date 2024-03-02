快訊

美中台博弈／在變局中徬徨的歐洲 馬克宏喊派兵烏克蘭是說給誰聽？

MLB／大谷翔平太太是誰？日媒專訪爆更多細節

號稱「台版巴菲特」！小S公公許慶祥從醫生變股神賺兩戶帝寶

未來1周天氣3階段變化 氣象署：今寒冷這天爆熱 下周三變天

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
今天台灣受到強烈大陸冷氣團和華南雲雨區東移影響，各地天氣陰雨，尤其基隆北海岸、大台北山區雨勢比較明顯。本報資料照片
今天台灣受到強烈大陸冷氣團和華南雲雨區東移影響，各地天氣陰雨，尤其基隆北海岸、大台北山區雨勢比較明顯。本報資料照片

強烈大陸冷氣團影響，各地濕冷。中央氣象署預報員劉宇其說，未來1周天氣3階段變化，溫度起伏相當劇烈，今天高山留意降雪狀況，沿海風大浪大，明晚至下周一清晨有局部霧或低雲影響能見度。

今天台灣受到強烈大陸冷氣團和華南雲雨區東移影響，各地天氣陰雨，尤其基隆北海岸、大台北山區雨勢比較明顯，氣象署已發布大雨特報。

劉宇其表示，昨晚到今天清晨有一波比較明顯的降雨，厚實的雲系已經移動到台灣東方，比較大的降雨逐漸過去，但是華南位置還是有零碎的雲系要移入，今天各地還是雲量比較多、比較陰雨的天氣。

目前因為水氣比較多，加上強烈大陸冷氣團的影響，部分高山氣溫比較配合，玉山氣象站上午8時15分至35分有出現冰珠現象。劉宇其表示，今天海拔3000至3500公尺以上高山，可能會有結冰或降雪的現象，今天上半天氣溫比較低，不排除北部2500公尺以上山區路面小範圍局部結冰，前往山區注意天氣狀態。

未來降雨趨勢，劉宇其表示，今天各地降雨，預計今晚起水氣減少，降雨會逐漸趨緩。明天開始到下周二天氣會是比較穩定的狀態。明天主要是東半部地區、中部山區零星短暫雨，下周一、周二天氣更加穩定。

劉宇其表示，下周三將有一波鋒面，伴隨大陸冷氣團南下影響台灣，又會有比較明顯的降雨，包括中部以北、東半部、南部山區降雨比較明顯，到下周四華南雲雨區東移，降雨還是會持續。

未來降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
未來降雨趨勢。圖／中央氣象署提供

一周溫度趨勢，劉宇其表示，今天持續受到強烈大陸冷氣團影響，各地偏涼，尤其北部、東北部地區整天高溫不超過12、13度，氣象署持續針對北部、東北部、金門、馬祖發布低溫特報，台中也可能有10度低溫出現。

劉宇其表示，強烈大陸冷氣團明天白天之後就會逐漸減弱，溫度開始回升。不過，北部回升幅度比較慢，明天還是偏涼。

劉宇其說，下周一、周二比較大幅度回暖，尤其下周二各地高溫普遍超過30度，是相當明顯回暖的過程。下周三隨著鋒面通過、大陸冷氣團南下，溫度又會明顯下降，尤其北部白天會降到15度左右。下周二至周三溫度變化明顯，下周四、周五大陸冷氣團還是持續影響，各地偏冷或偏涼。

一周溫度趨勢。圖／中央氣象署提供
一周溫度趨勢。圖／中央氣象署提供
今天持續受到強烈大陸冷氣團影響，各地偏涼，尤其北部、東北部地區整天高溫不超過12、13度。本報資料照片
今天持續受到強烈大陸冷氣團影響，各地偏涼，尤其北部、東北部地區整天高溫不超過12、13度。本報資料照片

低溫 冷氣團 氣溫 氣象署 雨水 高溫

延伸閱讀

未來10天天氣兩升一降 賈新興：下周二驚蟄氣溫大跳升

好濕冷…強烈冷氣團持續影響 北北基大雨特報

強烈冷氣團來襲！13縣市低溫特報 高山不排除降雪

強烈冷氣團發威！濕冷到明晨 下周一二飆35度高溫像夏天

相關新聞

影／強烈冷氣團發威 玉山上午降冰珠、高山不排除降雪

強烈大陸冷氣團及華南雲雨區東移影響，今天天氣仍濕冷，中央氣象署表示，玉山氣象站今天上午8時15分下冰珠，持續到上午8時3...

全台唯二公營公車轉虧為盈 創紀綠原因在「觀光路線」

嘉義縣公車與基隆市公車，是目前全台唯二公營公車，受老化少子化衝擊，又肩負偏鄉載客社會福利，長期虧損，收入主要仰賴公路局票...

強烈冷氣團來襲！13縣市低溫特報 高山不排除降雪

強烈大陸冷氣團影響，各地氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率；中央氣象署發布低溫特報，苗栗以北、宜蘭及金門局部地區有...

癲癇複檢未過將收回駕照 受害家屬嘆仍有漏洞應檢討

過去我國癲癇患者曾全面禁止考取汽機車駕照，交通部2020年起有限度開放，但開車、騎車途中疑似因癲癇發作導致的事故時有所聞...

未來1周天氣3階段變化 氣象署：今寒冷這天爆熱 下周三變天

強烈大陸冷氣團影響，各地濕冷。中央氣象署預報員劉宇其說，未來1周天氣3階段變化，溫度起伏相當劇烈，今天高山留意降雪狀況，...

連24年、新冠3年也沒中斷 熱血藥師許文華明天再自辦捐血

台南市資深藥師許文華明天要自辦公益捐血，他已連續24年每年自掏腰包準備許多實用贈品，號召民眾踴躍捐血，搶救血荒。因近年許...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。