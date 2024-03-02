未來1周天氣3階段變化 氣象署：今寒冷這天爆熱 下周三變天

強烈大陸冷氣團影響，各地濕冷。中央氣象署預報員劉宇其說，未來1周天氣3階段變化，溫度起伏相當劇烈，今天高山留意降雪狀況，沿海風大浪大，明晚至下周一清晨有局部霧或低雲影響能見度。

今天台灣受到強烈大陸冷氣團和華南雲雨區東移影響，各地天氣陰雨，尤其基隆北海岸、大台北山區雨勢比較明顯，氣象署已發布大雨特報。

劉宇其表示，昨晚到今天清晨有一波比較明顯的降雨，厚實的雲系已經移動到台灣東方，比較大的降雨逐漸過去，但是華南位置還是有零碎的雲系要移入，今天各地還是雲量比較多、比較陰雨的天氣。

目前因為水氣比較多，加上強烈大陸冷氣團的影響，部分高山氣溫比較配合，玉山氣象站上午8時15分至35分有出現冰珠現象。劉宇其表示，今天海拔3000至3500公尺以上高山，可能會有結冰或降雪的現象，今天上半天氣溫比較低，不排除北部2500公尺以上山區路面小範圍局部結冰，前往山區注意天氣狀態。

未來降雨趨勢，劉宇其表示，今天各地降雨，預計今晚起水氣減少，降雨會逐漸趨緩。明天開始到下周二天氣會是比較穩定的狀態。明天主要是東半部地區、中部山區零星短暫雨，下周一、周二天氣更加穩定。

劉宇其表示，下周三將有一波鋒面，伴隨大陸冷氣團南下影響台灣，又會有比較明顯的降雨，包括中部以北、東半部、南部山區降雨比較明顯，到下周四華南雲雨區東移，降雨還是會持續。

未來降雨趨勢。圖／中央氣象署提供

一周溫度趨勢，劉宇其表示，今天持續受到強烈大陸冷氣團影響，各地偏涼，尤其北部、東北部地區整天高溫不超過12、13度，氣象署持續針對北部、東北部、金門、馬祖發布低溫特報，台中也可能有10度低溫出現。

劉宇其表示，強烈大陸冷氣團明天白天之後就會逐漸減弱，溫度開始回升。不過，北部回升幅度比較慢，明天還是偏涼。

劉宇其說，下周一、周二比較大幅度回暖，尤其下周二各地高溫普遍超過30度，是相當明顯回暖的過程。下周三隨著鋒面通過、大陸冷氣團南下，溫度又會明顯下降，尤其北部白天會降到15度左右。下周二至周三溫度變化明顯，下周四、周五大陸冷氣團還是持續影響，各地偏冷或偏涼。