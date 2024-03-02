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未來10天天氣兩升一降 賈新興：下周二驚蟄氣溫大跳升

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
強烈大陸冷氣團影響台灣，今天台中以南山區、基隆北海岸、大台北北側及宜花東仍有零星短暫雨，白天起西半部轉為多雲。本報資料照片
強烈大陸冷氣團影響台灣，今天台中以南山區、基隆北海岸、大台北北側及宜花東仍有零星短暫雨，白天起西半部轉為多雲。本報資料照片

強烈大陸冷氣團影響台灣，未來1周天氣變化劇烈，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，未來10天天氣2升1降。

他說，下周二是24節氣的驚蟄，偏西南風、氣溫大跳升。而下周三、11日各一波鋒面。下周二至下周三中午前台東留意焚風。

今天台中以南山區、基隆北海岸、大台北北側及宜花東仍有零星短暫雨，白天起西半部轉為多雲。賈新興表示，明天至下周一宜花仍有零星短暫雨，午後北部山區及花東山區有零星短暫雨。下周二各地天氣穩定，午後中部及南部山區有零星短暫陣雨。

賈新興表示，下周三受鋒面及大陸冷氣團影響，各地有局部短暫雨。下周四台中以南山區、台南、高屏及宜花有零星短暫雨。下周五午後新竹以南山區有零星短暫陣雨。

賈新興表示，未來10天天氣2升1降。圖／取自賈新興臉書
賈新興表示，未來10天天氣2升1降。圖／取自賈新興臉書

冷氣團 氣溫 賈新興 驚蟄

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