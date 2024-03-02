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焦慮世代-戶外療癒篇／只有大自然 給無條件的愛
「誰能給無條件的愛？只有自己還有大自然能給。」園藝治療師張淑菱沒特定宗教信仰，但她相信宇宙豐沛的能量支持她，大自然裡花草，總是默默無聲給出愛與療癒。
四年前，四十九歲的張淑菱面對生命重大陷落。父親離世，不久後她被檢查出大腸癌第三期。
過去護理的專業訓練讓她深信，哪裡生病就醫哪裡、身體的痛苦都有對應的藥物，頭痛時吃頭痛藥、恐慌症有恐慌症的藥。直至這場大病她才明瞭，身心靈很難切割，病痛深受情緒及環境影響，來自累積與壓抑的情緒、各種生命角色帶來的壓力。
四十九歲前，張淑菱每個角色都要完美演繹，背上了許多「應該」。大病迫使她在生死邊緣放下責任與應該，審視生活壓力、拆解各種關係角色。
她認為自己最大改變是「做想要做的事而非應該做的事」。罹癌初期，她喝了各種聽說能抗癌卻難下嚥的蔬果汁，不殺生改吃素；後來回到內心，不勉強自己，改吃那些喜歡也健康、能讓自己快樂的食物。過去她總將原生家庭所有事情攬上身，現在懂得「站對位置」，不去承擔其他角色的責任。
張淑菱有三張園藝治療執照，過去兩年在社區為長輩上廿幾堂課，都是走進大自然，從中達到療癒的課程。她自謙不是園藝治療師，「園藝治療師」要懂園藝又要能治療，她沒那麼厲害，她只是喜歡花草，從大自然中感受療癒與能量，生病期間更從中獲益，希望能透過大自然為長輩做「綠陪伴」。
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