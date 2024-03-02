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焦慮世代-戶外療癒篇／3項體驗 做自己的森林療癒師
台大森林環境暨資源學系教授余家斌推薦三項體驗活動，讓民眾可以做自己的森林療癒師。
森之呼吸
在山林裡找一個舒適的地方，站或坐皆可，利用山上空氣進行森之呼吸。想像肚子是一顆氣球，鼻子吸氣五秒鐘把肚子灌飽，停留五秒後，吐氣五秒。走累時可以用來調整呼吸。
聲音地圖
聲音地圖是很好的沉浸方式，帶著紙筆，找地方坐下閉上眼睛，花十分鐘仔細聆聽周遭環境，想像自己在紙中央，畫出聽見的每一種聲音。如有同行者，可以尋找彩虹顏色，各自用手機拍下再一起討論，會發現同一種顏色每個人找到的元素都不同。
北歐式健走
跟登山杖不同，登山杖底下是尖的，健走杖是斜的，在較平坦地方使用。平時走路只有腳出力，拿健走杖時手臂要擺動用力，讓腳的壓力減少百分之三十，還能訓練到上半身。
余家斌提醒出發前務必要確認氣象、身體狀況、準備行程計畫並讓親友知道，事先查好山上溫度，採洋蔥式穿法，記得手機充滿電以及把行動電源放在防水袋內。做好行前準備，就能安全愉快地進行森林療癒。
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「不典型」教授瘋森林
催生台灣第一批森林療癒師的余家斌是個「不典型」的大學老師，他重視山水安全教育、帶學生爬玉山，他用科學實證的方式推廣森林療癒，他時時想著森林療癒如何發展成一個產業，讓國家更多資源放在保健遊憩而非醫療治病。他的故事要從那通帶來母親噩耗的電話說起。
熟齡焦慮／爬玉山、玩立槳緩解焦慮 台大教授：走入森林能降低血壓
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