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高雄九如捐血室 台鋼雄鷹助陣

聯合報／ 記者王勇超／高雄報導
高雄捐血中心今年邀請台鋼雄鷹當家投手王溢正（中）代言。圖／高雄捐血中心提供
高雄捐血中心今年邀請台鋼雄鷹當家投手王溢正（中）代言。圖／高雄捐血中心提供

高雄捐血中心九如捐血室與台灣職棒高雄在地的台鋼雄鷹棒球隊合作，九如捐血室呈現嶄新的職棒運動面貌，歷經1年多籌備，昨天亮相啟用，成為台灣首次與職業運動結合的主題意象捐血室。

九如捐血室昨天開幕儀式由台鋼雄鷹的專屬啦啦隊WING STARS開場應援舞蹈表演，在WING STARS啦啦隊隊長螢螢帶領下，青春活力四射，炒熱全場氣氛。

高雄市政府副秘書長王啟川、衛生局副局長王小星、立委李昆澤、市議員黃柏霖、鄭孟洳及職棒台鋼雄鷹總經理劉東洋等人到場祝賀。王啟川說，高雄捐血中心九如捐血室很有特色，可以吸引更多市民及年輕球迷目光，相信會有更多民眾願意挽袖捐血。

高雄捐血中心今年邀請台鋼雄鷹當家投手，球衣背號32號的王溢正為捐血中心代言，設計限量黑熊珪藻土軟地墊。即日起民眾參與捐血集3點（250毫升集1點）活動，可兌換「2024限量熊好踏、珪藻土軟地墊」。

高雄捐血中心說，台鋼雄鷹由台灣鋼鐵集團創建職業棒球隊，2022年底正式加盟中華職業棒球大聯盟，成為職棒第六隊，以高雄市為主場根據地，由正港高雄人洪一中擔任首任總教練，2023球季經過二軍、冬季聯盟洗禮，台鋼雄鷹勇奪兩座冠軍盃，今年飛向中華職棒一軍戰場。

捐血中心 職業 高雄市

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