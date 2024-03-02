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院長講堂／旗山醫院院長李永恒 招兵買馬護偏鄉

聯合報／ 記者蔡世偉／專訪
李永恒(右)專精於人工關節置換及脊椎手術。記者蔡世偉／攝影
李永恒(右)專精於人工關節置換及脊椎手術。記者蔡世偉／攝影

骨科權威李永恒，2019年底接任高雄衛福部旗山醫院院長，由於旗山位處偏遠山區，是旗美地區唯一公立醫院，因此以「病患為先」、「員工為重」、「醫院為榮」為經營管理原則，並且提升醫護薪資、福利，積極招兵買馬，強化服務陣容，提供鄉親優質全人健康照護，重症病患不必再捨近求遠，奔波到市區求診。

衛福部旗山醫院院長李永恒。圖／旗山醫院提供
衛福部旗山醫院院長李永恒。圖／旗山醫院提供

從小對雕刻、繪畫有興趣的李永恒，喜歡「動手」的感覺，從陽明醫學院畢業分科時，原屬意走外科、骨科或是整形外科，但因為也從醫的胞弟選擇在整型外科發展，他於是選擇走骨科，在骨科領域行醫至今30多年。

放棄走外科 骨科有成就感

李永恒從實習醫師、住院醫師、主治醫師、骨科主任，如今成為院長，在職場上全心全力投入，為病患打造更好的醫療環境。其實，他大學聯考第一志願原本是台大森林系，但在父親期許下選擇從醫，投入骨科雖然不是首選，但發現這塊專業領域治療效果顯著、效率高，充滿挑戰，「替骨折病患開完刀後，看到他們能下床行走，這種立竿見影的反饋我很喜歡」。

李永恒專精於人工關節置換及脊椎手術，隨著年紀增長，逐漸淡出臨床治療，轉而研究公共衛生領域，但仍未脫離骨科專業。他透過大數據分析研究，發現國人置換人工關節後，餘命比沒換過的人還長，雖然置換人工關節花費不少，但更換後生活品質獲提升，整體醫療花費反而更省，減少政府健保負擔。

目前找李永恒施作人工關節置換的病患，多是飽受退化性關節炎之苦的老人家。李永恒說，台灣65歲以上長者，罹患糖尿病比率約占2成，糖尿病患傷口不易癒合，許多老人家害怕動手術，因此他鼓勵病患參加糖尿病「論質計酬」計畫，藉此不僅讓糖尿病情獲控制，動骨科手術也能獲得良好的恢復。

多問多比較 鼓勵病患別怕

「千萬不要諱疾忌醫，就醫可多聽、多問、多比較。」李永恒告誡病患，有問題要多跟醫師討論，必要時徵詢第二醫師建議，這是保護自己健康權益較好的方式。

到旗山醫院當院長前，李永恒在苗栗醫院擔任副院長兼骨科醫師，當地以客家族群為主，來到旗山，風土民情一樣純樸。擔任旗山醫院院長4年多，他不因為旗山位屬偏鄉，而讓醫療品質打折，反而招兵買馬，增強醫療陣容，未來更要引進智慧醫療，希望任內完成ESG永續發展認證。

行醫30年 工作家庭難平衡

行醫以來，李永恒坦言，最難的是在家庭與工作間找到平衡。回首30年行醫路，他的父母老了，孩子大了，自己因為太投入工作，沒什麼時間好好孝順父母與陪伴孩子成長，「如果當初能取得平衡，或許現在的人生能更圓滿」。

在醫院管理上，他引用馬斯洛需求層次理論，除提高員工薪資、福利滿足生活的基本需求，也鼓勵員工追求自我實現，獲得工作上的成就感。他說，近年旗山醫院醫護流動率，相對其他醫院低，當地重症民眾也不必再遠赴市區大醫院求診，相信旗山醫院未來一定會發展得愈來愈好。

李永恒教導退化性關節炎患者如何保養膝關節。記者蔡世偉／攝影
李永恒教導退化性關節炎患者如何保養膝關節。記者蔡世偉／攝影

李永恒

 年齡：62歲

 專長：骨折創傷、脊椎外傷、關節置換重建、退化性關節炎無刀治療

 學歷：中國醫藥大學公衛系博士、中國醫藥大學醫務管理學系碩士、陽明醫學大學醫學系

現職：衛福部旗山醫院院長、衛福部醫療品質暨病人安全委員會委員、中山大學學士後醫學系助理教授

經歷：衛福部苗栗醫院副院長兼骨科醫師、衛福部豐原醫院骨科主任、中華民國骨質疏鬆症專科醫師

給病人的一句話：不要諱疾忌醫，就醫可多聽、多問、多比較，有問題要多跟醫師討論。

衛福部 醫學院 醫師

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