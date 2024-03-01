藍擬推縮短陸配入籍年限 健保署憂依親公平性爭議

立法院國民黨團擬推陸配入籍年限縮短至4年，有醫師在網路發起連署反對健保資源濫用。健保署長石崇良說，配偶本身影響不大，但年邁依親家屬加入健保，恐出現繳少用多的公平性爭議。

國民黨立法院黨團日前公布立法院新會期的優先法案共計32案，其中，擬推動陸配取得身分證年限比照外配，從6年改為4年。消息一出引發外界議論，部分醫界人士為此在網路發起反對健保資源濫用，呼籲「暫緩中配入籍年限縮短」提案，不到24小時已有逾萬人連署。

衛生福利部中央健康保險署長石崇良今天下午接受媒體聯訪時表示，依據現行健保法第9條規定，非中華民國國籍者依法擁有居留證明文件，在台灣待滿6個月後即可加入健保。中國籍配偶就是依照相關規定，與台灣民眾辦妥結婚登記，擁有居留證明等待6個月後取得健保資格。

石崇良表示，中國籍配偶取得健保身分條件，不僅與其他國籍的海外配偶一視同仁、沒有差別，甚至與從外國回來的台灣民眾一樣，都是必須設籍台灣滿6個月才可以擁有資格加入健保。換句話說，與中國籍配偶取得身分證等待年限縮短與否，是兩回事。

石崇良也提到，中國籍配偶本身其實對健保權益影響有限。從健保費用計算估算，外籍配偶都比較年輕，所繳健保費用和醫療費用支出相當，研判不會出現「繳少用多」問題，幾乎算是打平，沒有造成缺洞，所以不會對健保財務產生衝擊。

值得關注的是，當中國籍配偶拿到身分證後，可能引來的依親家屬問題，石崇良表示，中國籍配偶尚未取得身分證前，僅有配偶本人、未成年親生子女居留滿半年可納入健保，其它親屬依然無法；直到陸配拿到身分證，其他親屬透過依親，取得居留資格，才可能加入健保。

石崇良認為，若中國籍配偶入籍年限縮短，即使陸委會規定每年依親限額60人，對健保影響仍充滿不確定性。年長依親者和台灣在地長者不同，台灣長者多數從年輕開始繳保費，即使老年階段健保繳少用多，但用一生來看，仍是繳多用少；但依親者取得健保身分才開始繳保費。

「整體公平性確實容易有爭議」，石崇良說，中國籍配偶依親多已70歲以上，按常理推斷，醫療使用率高，較可能有繳少用多現象，對財務影響可能很顯著，健保署須審慎評估，規劃與移民署合作勾稽過去依親資料，分析實際醫療利用情形，盼盡快評估影響性。