巨人軍來台／台日職棒表演賽明天登場 搭捷運享票價補貼20元

由聯合數位文創股份有限公司主辦「TOYOTA 2024讀賣巨人軍90周年紀念台灣試合」明起將於台北大巨蛋登場，由日職讀賣巨人連續兩天對上中職中信兄弟、樂天桃猿，北市體育局表示，大巨蛋停車塲採假日收費，且車位有限，呼籲民眾搭乘大眾運輸工具，搭捷運還可享票價補貼20元。

體育局提醒，本次賽事假日登場，人車眾多，而大巨蛋停車場於3月2日中午開放，將採假日收費標準，汽車收費為60元/小時，機車收費為20元/次，且車位有限，自行開車恐易壅塞、停車位難尋等問題，打壞看球興致。

體育局呼籲，民眾「搭捷運、坐公車、不開車」，搭乘捷運觀眾票價補貼20元，捷運板南線至國父紀念館站5號出口，或從國父紀念館4號出口經忠孝東路四段地下通廊至大巨蛋；此外，有16線公車及6處免費接駁專車方便前往。

體育局表示，球迷入場時可根據票券上座位區號碼依照對應大門，並配合現場工作人員指引進場，內野區102-108請由Gate2入場、座位區109-117請由Gate 3入場、座位區118-124請由Gate 4入場；外野區131-146則由Gate 8入場，無障礙動線請從Gate1、2、3、4入場。

散場時，外野區民眾請依序由Gate 8離場，並沿光復南路前往捷運國父紀念館5號出入口；內野區民眾請依序從Gate1、2、3、4離場，並依現場工作人員引導，優先沿忠孝東路前往捷運市政府站，或從B2層經忠孝東路四段地下廊道，前往捷運國父紀念館4號出入口。