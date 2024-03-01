今晚、明晨下探8度低溫 周末回暖下周再有10度降幅

中央氣象署表示，明天受強烈大陸冷氣團及華南雲雨區東移影響，各地仍有短暫雨，今晚到明晨來到最低溫，台中以北、宜蘭及金門低溫下探8度。周日冷氣團減弱，溫度逐步回升、雨區縮小，下周三鋒面通過，大陸冷氣團南下，各地再有10度以上降溫。

氣象署預報員李孟軒表示，明天受強烈大陸冷氣團及華南雲雨區東移影響，天氣跟今天類似，各地仍有短暫雨，北海岸、中部以北山區有較大雨勢，今晚到明晨來到最低溫，台中以北、宜蘭及金門低溫下探8度左右、馬祖6度，白天高溫北部僅12至14度，中部、花蓮16至18度，南部約20至22度。

李孟軒指出，周日冷氣團減弱，清晨還是偏低溫，各地約13至15度，白天普遍回升20度以上，中部可達24度，南部25至27度；降雨部分，基隆北海岸、東半部及中部以北山區有短暫雨。下周一、周二溫度逐漸回升，降雨減少，周一僅剩花東有零星雨，周二南部為零星雨，各地高溫可達30度以上。

他表示，下周三鋒面通過，大陸冷氣團南下、華南雲雨區東移，降溫明顯，各地都有10度以上降幅，周四來到最低溫，北部約13度、中部15度、南部18度，並影響到周五，北部、東半有雨，中部地區及南部山區也有局部短暫雨。

另外，李孟軒也說，今天晚間到明天中部以北3千公尺以上高山有降雪機率，提醒民眾留意。