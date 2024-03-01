「寶家POYA HOME」全台8店封館出清 業者：店型改變調整

POYA寶雅旗下的五金百貨「寶家POYA HOME」近期全台有8店展開封館出清，包括永和中山店、岡山民族店、秀水彰水店、桃園春日店、竹北文興店、西屯福科店等；對此寶雅回應「其實都是在改變店型，讓消費者更方便在寶雅一站式購足，在寶雅也能買到寶家商品」。

寶雅向來是許多小資族愛逛的美妝與生活用品連鎖店，旗下的五金百貨「寶家POYA HOME」則以居家五金為主。去年底寶雅宣布啟動全新店型計畫，針對不同商圈與消費族群，規劃將店型分為寶雅社區店、寶雅＋寶家複合店、 POYA Beauty美妝逛街店、 POYA Beauty美妝mall店等四大類，並將陸續啟動改裝。未來寶家將不再獨立展店，現有的36家寶家將陸續轉型為寶雅＋寶家複合店，尤其今年店型調整將聚焦在複合店。

POYA寶雅國際公關經理朱詩蓓表示，因應寶雅店型改變，會分為寶雅社區店／POYA BEAUTY（美妝專門店）及店中店型（內有寶家），所以近期會針對這些店面進行調整，擴大商品品項，提升消費者購物體驗。