聽新聞
test
0:00 / 0:00

「寶家POYA HOME」全台8店封館出清 業者：店型改變調整

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
POYA寶雅啟動全新店型計畫，讓消費者更方便在寶雅一站式購足。圖／POYA寶雅提供
POYA寶雅啟動全新店型計畫，讓消費者更方便在寶雅一站式購足。圖／POYA寶雅提供

POYA寶雅旗下的五金百貨「寶家POYA HOME」近期全台有8店展開封館出清，包括永和中山店、岡山民族店、秀水彰水店、桃園春日店、竹北文興店、西屯福科店等；對此寶雅回應「其實都是在改變店型，讓消費者更方便在寶雅一站式購足，在寶雅也能買到寶家商品」。

寶雅向來是許多小資族愛逛的美妝與生活用品連鎖店，旗下的五金百貨「寶家POYA HOME」則以居家五金為主。去年底寶雅宣布啟動全新店型計畫，針對不同商圈與消費族群，規劃將店型分為寶雅社區店、寶雅＋寶家複合店、 POYA Beauty美妝逛街店、 POYA Beauty美妝mall店等四大類，並將陸續啟動改裝。未來寶家將不再獨立展店，現有的36家寶家將陸續轉型為寶雅＋寶家複合店，尤其今年店型調整將聚焦在複合店。

POYA寶雅國際公關經理朱詩蓓表示，因應寶雅店型改變，會分為寶雅社區店／POYA BEAUTY（美妝專門店）及店中店型（內有寶家），所以近期會針對這些店面進行調整，擴大商品品項，提升消費者購物體驗。

岡山 消費者 美妝

延伸閱讀

漢來美食去年 EPS 7.61元

限量500盒！momo購物網 X BIODERMA貝膚黛瑪推「Beauty Box美妝禮盒」5大明星夯品全入荷

台中西屯倉庫今夜全面燃燒 僅機具焚毀無人傷亡

熊熊火光駭人！台中西屯民宅驚傳火警 全面燃燒警消搜救人命

相關新聞

力挺帛琉觀光 外交部預告台帛航班將增加

民進黨立委鍾佳濱今天舉辦「台灣與帛琉國會聯誼會」暨「台灣與亞太國會新能源推動聯盟」成立大會，與會的外交部次長田中光說，台...

清明連假國道管制出爐 首日南向車潮恐逼近歷史最大量

今年清明節連假為4月4日至7日，高速公路局預估，清明假期交通量為111至123百萬車公里，其中首日南向可達72百萬車公里...

春雨來襲石門水庫今首度人工增雨 估能增10%降雨機率

石門水庫正值每年11月至隔年4月枯水期中段，不過今年首波春雨自昨晚開始接近台灣北部地區，石門及寶山水庫均有些微降雨，依氣...

奇美博物館「從拉斐爾到梵谷珍藏展」今開搶 官網當機動彈不得

讀者發現，在進入「訂購展票」區域之後，官網便出現：「親愛的客戶您好，為保進站使用者可順利完成選位或結帳，本站進行流量控管，系統將視進站人數即時調整，請稍後再試。謝謝」等語。

赴中旅遊團開放首日 至少50團破千人

赴中國旅遊團今天是限期開放第1天，根據旅遊業者統計，至少有50團、上千人前往中國旅遊，熱門地點包含九寨溝、重慶及張家界等

「寶家POYA HOME」全台8店封館出清 業者：店型改變調整

POYA寶雅旗下的五金百貨「寶家POYA HOME」近期全台有8店展開封館出清，包括永和中山店、岡山民族店、秀水彰水店、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。