春雨來襲石門水庫今首度人工增雨 估能增10%降雨機率

石門水庫正值每年11月至隔年4月枯水期中段，不過今年首波春雨自昨晚開始接近台灣北部地區，石門及寶山水庫均有些微降雨，依氣象署預測今明2日將會持續降雨，北水分署今中午於石門（霞雲）及寶二水庫燃放地面型焰劑，為今年首度實施人工增雨作業，預估能增加10%降雨機率。

石門水庫目前供水給農民一期稻作整田需求，為穩定水情，也由翡翠水庫系統調度約每日75萬噸水源供應，石門水庫目前蓄水率約51.3％，有效蓄水量1.05億噸。

北水分署表示，除持續與各供用水單位共同合作調度水源及節水供灌外，今天中午也利用正在發展的北部雲層，在石門（霞雲）及寶二水庫燃放地面型焰劑，這是北水分署今年首度實施人工增雨作業。雖然人工增雨概估僅能增加10%降雨機率，但仍期望努力多留一些水在水庫，也讓老天爺的慈悲德澤於民。