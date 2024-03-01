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如種花給合適養分 據點築13萬精障者回歸社區夢

中央社／ 台北1日電

台灣逾120萬人領有身心障礙證明，其中13.3萬是精神障礙者，融入大眾是他們最大願望，精神障礙者社會融合與自立生活支持中心為此成立，如種花草給合適養分，助精障者回歸社區。

台灣社會心理復健協會長期推動落實精神障礙者自立生活，2022年3月設立精神障礙者社會融合與自立生活支持中心，以此為據點辦理精神障礙者同儕支持員培訓、自治團體培力、自立生活營隊、達人有約、心靈會客室、生活大小「室」等各種方案計畫及多元活動，培力精神障礙者。

長期以來，精神障礙者遭污名化標籤影響，衛福部心理健康司長陳亮妤今天出席精神障礙者社會融合與自立生活支持中心成立2週年感恩茶會說，過去數十年，台灣逐漸從精神病友集中照顧思維走出來，開始發展職能訓練等，讓精障者看見生活各種可能、找回生命主導權。

台灣社會心理復健協會設立的精神障礙者社會融合與自立生活支持中心，是全台首個精神障礙據點，截至目前台灣各地已有數十個類似據點，衛福部力拚2028年完成布建71處據點。陳亮妤也提到，全國現有約1000名心理衛生社工，為社區中精神障礙者進行追蹤輔導。

事實上，精神障礙者也能和其他人一樣，透過各種努力及參與學習，可以自己選擇和決定自己的生活。台灣社會心理復健協會理事長張自強表示，只要提供精神障礙者適當的支持，就像種植花草給予合適的養分一樣，能夠使障礙者開出獨有的生命之花。

台灣社會心理復健協會也見證了同儕支持重要性，去年試辦精神障礙者同儕支持員培訓計畫，完整接受92小時訓練的5名學員回憶受訓過程，雖然有很多自我懷疑，卻在實習過程中，因服務體驗者主動表達感謝，感受到自己作為同儕支持員陪伴，確實是有力量的。

復健 衛福部

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