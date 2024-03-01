幼童反覆高燒找不出原因 小心罹患「川崎氏症」
2歲林姓男童反覆高燒5天，求診多次卻找不到病因，因此到大千綜合醫院就醫，檢查發現男童身上多處有紅疹、眼睛結膜發炎、嘴唇舌頭呈現草莓般發紅、指尖輕微腫脹以及脖子有多顆小腫塊等症狀，在配合血液及超音波檢查後，確認診斷為少見的「川崎氏症」。男童經藥物治療後順利退燒，5天後康復出院。
大千綜合醫院小兒科醫師詹裕仁指出，「川崎氏症」是血管發炎性疾病，尤其容易影響心臟周圍的冠狀動脈，造成冠狀血管擴張、心肌缺血、心律不整、休克甚至猝死。雖然現代醫學仍未能確定發病原因，但依研究推測，可能與感染和自體免疫功能有關，因此孩童如多日高燒不退，川崎氏症可能是其中一種病因。
他指出，川崎氏症好發於5歲以下幼童，統計每年每萬人中約有6到7人罹病，症狀包含雙眼結膜炎、嘴唇紅腫乾裂或草莓舌、皮膚多處紅疹、手腳指頭腫脹脫皮、頸部可摸到腫大淋巴結、左上臂卡介苗接種處突然紅腫等，綜合以上症狀再加上高燒5天，可診斷為川崎氏症；但也有些病人是非典型症狀，就需接受血液、尿液及超音波檢查來輔助診斷。
治療川崎氏症的方式，醫師會給予病童阿斯匹靈和高劑量的免疫球蛋白，來抑制身體發炎。若未及時治療，約有20至25%的孩童會產生冠狀動脈瘤，日後可能造成血栓、血管狹窄引起的心肌梗塞；如果能早期發現並給予適當治療，冠狀動脈瘤的發生率可大幅下降至5%。曾罹患川崎氏症的孩童，必須依醫師指示服用阿斯匹靈，並定期安排心臟超音波檢查，以追蹤冠狀動脈的健康狀況。
詹裕仁提醒，近期天氣多變，各種流感病毒、腺病毒、黴漿菌等讓許多孩童反覆感染發燒，如果發現家中孩童高燒4到5天不退，且出現川崎氏症相關症狀時，務必盡快就醫及早確認及治療。
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