立委促高雄與熊本線速復航 華航：日地勤、機師皆不足

台積電熊本廠日前開幕，但高雄機場國際航線尚未復甦，高雄與熊本航線至今也未復航，恐衝擊台日半導體合作。立法委員邱志偉今天舉行記者會，呼籲政府相關部門應正視高雄機場運能問題，強化亞洲航線直航，以及歐美旅客中轉，並發揮高雄擁有台積電先進製程廠、半導體學院、國際機場等優勢，應設定高雄為台日半導體合作交流的首選。

華航企發室葉進福協理表示，目前熊本線來自於日本地勤量能不足，以及目前機師短缺和新機交機延誤等問題。日本航線部分，華航仍會持續努力，由於日本做事嚴謹，人力要求嚴格，這部分仍須持續努力，不過華航補充高雄機場恢復的量能有逐步提升，也對高雄市場非常重視。

根據民航局統計，2023年桃園機場旅客運輸人次相較前年已經上升至疫情前的7成量能，然而，高雄機場運輸人次相較疫情前，僅恢復至5成。交通部長王國材去年赴高雄機場考察時曾表示，未來一年就能完全復甦至疫前水準，但至今成效依舊有改善空間。特別是日本直飛航線，熊本、札幌至今未能復航。

邱志偉指出，高雄的主客觀條件將持續進步，特別是台積電先進製程廠即將完工，未來甚至將繼續擴廠，也會吸引更多國際人才來高雄，交通部針對歐美航線及旅客中轉應持續努力。

邱志偉提到，高雄與熊本的直飛航線，疫情前每周三班，但疫後許多日本航線都已經復航，卻不見熊本航線恢復。尤其台日都有半導體人才的需求，高雄作為擁有國家級的半導體學院，以及能直飛日本熊本的國際機場，更擁有台積電先進製程廠，這樣的條件在全國是唯一重鎮，未來教育部、經濟部招收半導體國際人才，應該以高雄作為首選。

邱志偉建議，雄機場營運量能要提升，強化歐美旅客中轉與亞洲直航；第二、台積電已赴熊本設廠，高雄熊本航線應盡速復航；第三、台日半導體人才合作首選高雄。高雄屬唯一擁半導體學院及國際機場優勢應帶頭先行，發揮台積效應讓「高熊」雙贏。

交通部民航局副局長方志文表示，高雄機場主要是飛航東北亞、東南亞、港澳等區域航線，疫後已積極協調航空公司恢復航班。現階段仍以讓高雄機場運能恢復至疫情前水準為首要目標；至於洲際中轉，仍需考量民間與產業界需求，會繼續朝這方向來努力。