不要默許虐待特教幼兒 綠委籲教育部勿個案化

民進黨立委陳培瑜接受陳情，指出宜蘭縣某公立幼兒園特教班的幼童遭疑似施暴、體罰，宜蘭縣教育處的調查卻不完備，陳培瑜呼籲教育部及教育局切勿將案件個案化，而是正視幼教老師是否合格，是否具備專業本職學能教養小孩。

陳培瑜與民進黨立委范雲、陳俊宇今天與人本教育基金會陪同受害學童家長舉行記者會，陳培瑜對目前特教幼兒教養的實務運作，質疑第一線教育人員是否有具體判斷標準，導致憾事發生時流於是個案認定，期望教育部針對教師法，制定教育人員專業倫理規範，讓第一線教育者知所當為，尤其特教及幼兒教育的專業需要時間養成，許多偏鄉或地方合格專業老師不足，希望教育部及地方政府能正視，並應聘足夠專業老師或建立培訓機制。