影／赴陸旅行團今天首發 旅客：很高興最後能夠成行
原宣布3月1日起開放組團赴陸觀光，現在政策急轉彎變成3月1日至5月31日間的團體可以出團，這期間限定的大陸旅行團今天首發，一早就有雄獅旅行社的首發團前往上海5日行，搭乘長榮航空12：35分飛往上海浦東的BR752航班，有團員表示一直都很擔心能不能成行，最後宣布可以出團很開心。
台中來的陳先生表示經常去大陸，這次看到雄獅有這一團還不錯，就報名參加。很幸運能成行，一直都很擔心能不能成行，後來宣布三月到五月底可以出團，可以出團蠻好的。
旅客黃先生表示去年政府說要開放大陸旅遊，所以就開始問旅行團，剛好現在放假就跟團去大陸旅遊，這次想去上海灘，很榮幸是第一批開放去大陸的旅行團。
被問到對於後來政府宣布取消大陸旅行團，會不會擔心去不了，黃先生表示旅行社都有穩定溝通，自己是蠻放心的。
旅客翁小姐表示，之前去過大陸旅遊，就覺得大陸還有好多地方可以去旅行，由於不喜歡自由行，在去年底聽到今年三月一日會開放大陸旅遊團，想到上海去走走看看，所以就報名了，今年聽到又要取消，本來還以為無法成行，還好有緩衝期，可以順利出發。
翁小姐指出對於旅遊國家，只要不是旅遊警示區，都不應該限制。政府一下子開放，一下子又限制國人組團去大陸旅遊，不得不讓人聯想是政治考量，所有國家都開放了，唯獨限制大陸團，讓想跟團去大陸玩的民眾，只能自己安排自由行很不方便，希望能早日鬆綁，對兩岸互動是好事。
交通部原規劃3月1日將解除赴大陸觀光「禁團令」，開放組團赴大陸地區旅遊，不料政策卻急轉彎，強調因中國大陸迄今未安排陸客旅行團來台，又片面宣布改變M503等航路運行方式，要求停止招攬前往大陸旅行團。
但針對部分旅行社已招攬成團、出發日期在今年3月1日至5月31日間的團體，為保障旅行業與旅客消費權益，仍可出團，但即日起不可再販售。6月1日之後的團體則不能出團，請業者跟消費者合議取消出團。
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