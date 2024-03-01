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「一帖藥不能解決所有問題」13萬精障者盼融入社區

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
圖為立法委員林月琴（左起）、台灣活力老化推展協會理事長吳玉琴、衛福部心理健康司長陳亮妤。記者李青縈／攝影
圖為立法委員林月琴（左起）、台灣活力老化推展協會理事長吳玉琴、衛福部心理健康司長陳亮妤。記者李青縈／攝影

我國有120萬人口領有身心障礙證明，其中13萬人屬於精神障礙者；然而社會中這些人常常被視為不定視察，也飽受汙名化標籤，導致不易融入社會。衛福部次長王必勝表示，最終目標是希望這些人可以回歸社區跟大家過上一樣的生活，這樣才可算是健康國家，然而推動健康人權安全等政策，從來都不是一帖藥可以解決所有事情，精神障礙者社會融合與自立生活中心，就是在往這個方向努力。

台灣社會心理復健協會長期推動落實精神障礙者自立生活，並在2022年3月設立精神障礙者社會融合與自立生活支持中心，目前成立2周年，立委林月琴、王育敏，以及台灣活力老化推展協會理事長吳玉琴等人皆出席致詞。

該中心辦理精神障礙者同儕支持員培訓、自治團體培力等各種方案計畫及多元活動；同時培訓專業人員及精神障礙者本身作為支持者，也協助社會大眾與精神障礙者增加互動以消弭偏見。

台灣社會心理復健協會理事長張自強說，只要提供精神障礙者適當的支持，就像種植花草給予合適的養分一樣，能夠使障礙者開出獨有的生命之花。

衛福部心理健康司長陳亮妤表示，自己走過精神病友集中照顧的年代，這30多來來針對精神病友漸漸發展出職能訓練等，代表著人權的進步。王必勝也常提醒，「國家對弱勢的態度，決定國家的高度」，因此會大力支持部件據點。此處為全台第一處精神障礙據點，目前全台已經有數十處，目標在2028年共71處據點，希望這樣的經驗可以在社會中大量複製。

陳亮妤說，最終目標並不是精神疾病消除，而是讓他們在社區有尊嚴的生活。

另外，昨晚發生一名曾到精神科就醫的男子駕駛小貨車衝入警局，隨後被火車撞死。陳亮妤表示說，目前針對精神疾病患者在社區，目前全台有1千名心理衛生社工在做追蹤輔導，包含是否就醫以及融入社區是否有困難等。

人權 復健 王必勝

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