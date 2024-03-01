奇美博物館「從拉斐爾到梵谷珍藏展」今開搶 官網當機動彈不得

台南奇美博物館「從拉斐爾到梵谷：英國國家藝廊珍藏展」5月2日開展，限量三大主題票券「早鳥票、週三藝享票、開幕限定票」在今(1)日啟售，但奇美博物館的官網從上午10點多便開始當機，至今日中午12點後更是完全在「轉圈圈」狀態，根據奇美博物館的售票官網顯示，包括限量百名的開幕限定票及早鳥票，已全數售罄。

奇美博物館為展覽的開幕，釋出百名限量預售票給予一般觀者。據估可能是民眾瘋狂搶購僅有一百名的限量預售票而造成當機。

奇美博物館指出，奇美博物館和英國國家藝廊共同主辦「從拉斐爾到梵谷：英國國家藝廊珍藏展」，將展出從文藝復興到印象派共50名大師、52幅真跡原作，這是英國國家藝廊200年首度來台巡迴，被譽為台灣史上最高規格的西洋畫展。

展覽訊息公布後，引起各界關注，館方決定修正售票時間，原訂4月1日啟售一般票券（全票、優惠票），將提前至3月11日開賣，當天中午12時起開放5月及6月票券預購；5月20日中午12時起開放7月至9月票券預購，購票需指定日期、場次，全票新台幣550元，優惠票450元。

3月1日開賣三大主題票券「早鳥票、週三藝享票、開幕限定票」則是限量販售。5月2日開展後，博物館現場也會販售當日一般票券，且依展廳人流開放民眾排隊參觀；所有票券不可重複入場。