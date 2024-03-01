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12歲女童腹痛半年 原因竟是「吃頭髮」

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮慈院兒童外科醫師楊筱惠呼籲，若家長發現孩子有異食癖，除了制止，也要關心孩子心理狀況。圖／花蓮慈院提供
花蓮慈院兒童外科醫師楊筱惠呼籲，若家長發現孩子有異食癖，除了制止，也要關心孩子心理狀況。圖／花蓮慈院提供

花蓮一名12歲女童，半年前出現上腹疼痛，還有噁心想吐、便秘等症狀，父母帶她四處就醫，直到慈濟醫院為她做電腦斷層檢查，發現胃腸卡著大量食物殘渣，夾雜大量頭髮，形成「糞石」，經手術取出，另女童吃頭髮的「異食癖」行為，醫護人員已安排精神科醫師與藝術治療師介入治療。

花蓮慈濟醫院表示，林小妹（化名）近日由家長陪同求診，家長表示，她半年前開始出現腹痛，也有噁心、便祕，且頻率愈來愈高，曾到其他醫院檢查，但沒有發現異常。

慈院醫師先為林小妹照X光，發現十二指腸不正常脹大，進一步電腦斷層檢查後，找出腹痛原因。

慈院兒童外科醫師楊筱惠說，電腦斷層影像顯示女童胃部和十二指腸各卡著一大塊食物殘渣，小腸中則有二小塊，這些殘渣被大量髮絲纏繞，難以自然排出，在腸胃中累積大久，形成「糞石」，經腹腔鏡微創手術順利取出。

林小妹的家長表示，在女兒約3歲時就發現她有吃頭髮和橡皮筋的情形，沒想到會這麼嚴重。花蓮慈濟醫院兒科團隊照會精神科醫師，並安排瑞信兒童醫療基金會合作常駐院內的藝術治療師介入治療，目前林小妹的異食行為已經戒除。

楊筱惠說，孩童若誤食異物，可能會卡在食道與氣管銜接的狹窄處、胃和十二指腸之間的幽門、小腸與大腸之間的迴盲瓣；若家長發現孩子有異食的行為，除了制止，更要關心孩子心理狀況，必要時要需求專業醫療協助。

花蓮 醫師 頭髮

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