咖哩粉含「蘇丹紅」流向新北3業者 657公斤陸續回收

蘇丹紅辣椒粉風波延燒全台，新北市衛生局於2月27日晚間，接獲台北市衛生局通知，濟生公司斗六廠使用經檢出蘇丹色素3號紅辣椒粉原料，製成「印度咖哩粉-A新瓶25G」、「上咖哩粉-600g」及「咖哩粉A-KgAP」，並販售至新北市3家業者。

衛生局表示，2月28日立即派員追查流向，其中1家未使用全數退回濟生公司，其餘2家共進貨657.6公斤，已下架421.2公斤，業者已通知下游中盤商停止販售使用並已陸續回收中。

衛生局呼籲，蘇丹色素非我國准用之著色劑，不得使用於食品中，食品業者有向應落實原料自主管理，並確保食品製程應符合規定，切勿心存僥倖、以身試法，倘發現產品有危害衛生安全時，應主動停止製造、加工、販賣及辦理回收，並通報衛生主管機關，切莫心存僥倖。