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關子嶺水源區遭不當開發？環團怒吼 市府：會勘查有無不法

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
前立委、監督施政聯盟召集人陳椒華（左）與台南環盟今天開記者會，揭露白河關子嶺遭人檢舉違法開發。記者鄭惠仁／攝影
前立委、監督施政聯盟召集人陳椒華（左）與台南環盟今天開記者會，揭露白河關子嶺遭人檢舉違法開發。記者鄭惠仁／攝影

台南市白河水庫自來水保護區（農牧用地）遭檢舉有不法整地開發，前立委、監督施政聯盟召集人陳椒華前往了解，發現有大面積整地疑破壞水土，今要求政府不要前瞻計畫花大錢清淤，但水源區國土破壞政府卻漠視不管。市府水利、農業局表示，有到現場了解，初步認為是農業行為，將再會勘，確認是否破壞水土保持。

陳椒華表示，2018年立法院通過8年8800億前瞻計畫預算，行政院同年核定前瞻基礎建設計畫「水環境建設」， 白河水庫後續更新改善工程計畫第一階段，總預算編列上限為17.5億元，要恢復白河水庫原有效庫容2253.2 萬立方公尺（總庫容 2509.3萬立方公尺），2017年12月施測白河水庫總庫容僅1018萬立方公尺，約為原總庫容41%，目前清淤中，希望2029年能恢復總容量。

陳椒華說，白河水庫水源因暴雨導致水庫淤積，除清淤外，更要防止水源區不當開發。但最近接獲民眾檢舉，指白河區關子嶺段89-45號、94-1、94-2等地號，違法開發面積超過3公頃。她到現場，告示牌寫著申請資材室的簡易水保計畫，面積45平方公尺，但整地卻是超過數十倍，質疑台南市政府與水利署坐視不管？

台南市環境保護聯盟常務理事黃安調指出，此處是白河水庫集水區，白河水庫與烏山頭水庫都是法定的特定水土保持區，依水保法規定，禁止任何開發行為。檢舉指出，此開發案準備興建宗教建築，開發地目為「森林區之農牧用地」，理應作為為農作、農舍、農產、畜牧、養殖、水源保護、水土保持使用，此開發工程，顯已違背相關法令。

經濟部水利署、農業部水保署、南市府水利局、農業局、地政局都派員與會，水利局表示，有到現場了解，初步認為有除草等農業行為。陳椒華質疑檳榔樹砍除後，地表裸露，防汛期將至，勢必影響水土保持，大雨來時大量泥沙可能沖入水庫，務必要求業者做好水土保持。

農業局人員表示，也有去現場了解，有除草但草根都留著，可擋雨水。地政局指出，要看申請之後的行為是否與申請相符合，若不符合限期改善，沒改善廢除許可。最後決議，1個月內聯合會勘，查有否違法行為。

代表地主的水土保持技師表示，土地上原種植檳榔樹，地主為了加強水土保持，砍除檳榔樹，準備種植適合山林的樹種，未來水土保持會更好，不會被破壞。但黃安調質疑，山區種樹要有種樹計畫，不是說要種什麼就種什麼，促請相關單位加強巡守。

前立委、監督施政聯盟召集人陳椒華，揭露白河關子嶺遭人檢舉違法開發。記者鄭惠仁／攝影
前立委、監督施政聯盟召集人陳椒華，揭露白河關子嶺遭人檢舉違法開發。記者鄭惠仁／攝影
前立委、監督施政聯盟召集人陳椒華，揭露白河關子嶺遭人檢舉違法開發，南市府水利局日前到現場了解。圖／南市府水利局提供
前立委、監督施政聯盟召集人陳椒華，揭露白河關子嶺遭人檢舉違法開發，南市府水利局日前到現場了解。圖／南市府水利局提供
前立委、監督施政聯盟召集人陳椒華與台南環盟今天開記者會，揭露白河關子嶺遭人檢舉違法開發。記者鄭惠仁／攝影
前立委、監督施政聯盟召集人陳椒華與台南環盟今天開記者會，揭露白河關子嶺遭人檢舉違法開發。記者鄭惠仁／攝影

烏山頭水庫 白河 陳椒華

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