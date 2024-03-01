連環爆！高雄躲不過致癌「蘇丹紅」798公斤咖哩粉流入市面

濟生公司斗六廠買到含致癌物的蘇丹紅辣粉，製成多款咖哩粉後流竄全台，高雄市政府衛生局2月27日晚間接獲北市衛生局通知後展開調查，發現高雄有4家業者進貨，至少798公斤流入市面，截至2月29日下午5時，已下架回收681公斤。

高市衛生局說，濟生股份有限公司向保欣企業股份有限公司被檢出含蘇丹紅色素的辣椒粉，有450公斤已製成「印度咖哩粉-A新瓶25G」、「上咖哩粉-600g」、「咖哩粉-600g(美)」、「印度咖哩粉-600G」、「印度咖哩粉-GKG」、「咖哩粉A-KgAP」、「咖哩粉A-5Kgp」、「咖哩粉B-KgAP」等產品。

高市衛生局表示，2月27日晚間接獲台北市衛生局通知隨即啟動查察，經查高雄市4家下游業者計進貨「上咖哩粉-600g/包」、「咖哩粉-600g/包(美)」、「咖哩粉A-5Kgp/包」等3項產品共798公斤，截至2月29日下午5時，下架回收681公斤。

高市衛生局指出，其中1家業者使用濟生股份有限公司之咖哩粉A-5kgP（有效日期20251226、20260114）1.44公斤製成「坦都里燒烤調味料」60包（1kg/包）、「咖哩椒鹽」（15kg/箱）、「青花椒撒料」5包（1kg/包）等產品，其中僅「咖哩椒鹽」產品15kg外銷至馬來西亞，餘者產品尚未出貨，衛生局將持續監督業者下架回收。