快訊

案外案添1死！男偷貨車衝派出所撞死24歲警 先前還在台62線撞死機車騎士

指控東元集團「小三奪權」！北檢起訴周玉蔻：欠缺證據且未查證

特殊兒增學前特教預算8.1億創新高 專家：別信大雞慢啼

連環爆！高雄躲不過致癌「蘇丹紅」798公斤咖哩粉流入市面

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
高雄市衛生局下架回收摻有蘇丹紅的咖哩粉產品。記者王勇超／翻攝
高雄市衛生局下架回收摻有蘇丹紅的咖哩粉產品。記者王勇超／翻攝

濟生公司斗六廠買到含致癌物的蘇丹紅辣粉，製成多款咖哩粉後流竄全台，高雄市政府衛生局2月27日晚間接獲北市衛生局通知後展開調查，發現高雄有4家業者進貨，至少798公斤流入市面，截至2月29日下午5時，已下架回收681公斤。

高市衛生局說，濟生股份有限公司向保欣企業股份有限公司被檢出含蘇丹紅色素的辣椒粉，有450公斤已製成「印度咖哩粉-A新瓶25G」、「上咖哩粉-600g」、「咖哩粉-600g(美)」、「印度咖哩粉-600G」、「印度咖哩粉-GKG」、「咖哩粉A-KgAP」、「咖哩粉A-5Kgp」、「咖哩粉B-KgAP」等產品。

高市衛生局表示，2月27日晚間接獲台北市衛生局通知隨即啟動查察，經查高雄市4家下游業者計進貨「上咖哩粉-600g/包」、「咖哩粉-600g/包(美)」、「咖哩粉A-5Kgp/包」等3項產品共798公斤，截至2月29日下午5時，下架回收681公斤。

高市衛生局指出，其中1家業者使用濟生股份有限公司之咖哩粉A-5kgP（有效日期20251226、20260114）1.44公斤製成「坦都里燒烤調味料」60包（1kg/包）、「咖哩椒鹽」（15kg/箱）、「青花椒撒料」5包（1kg/包）等產品，其中僅「咖哩椒鹽」產品15kg外銷至馬來西亞，餘者產品尚未出貨，衛生局將持續監督業者下架回收。

高雄市衛生局截至2月29日下午5時，已下架回收681公斤摻有蘇丹紅的咖哩粉產品。記者王勇超／翻攝
高雄市衛生局截至2月29日下午5時，已下架回收681公斤摻有蘇丹紅的咖哩粉產品。記者王勇超／翻攝

印度 蘇丹紅 衛生局

延伸閱讀

宜蘭這幾款咖哩粉被摻入蘇丹紅辣椒粉 檢查別吃快退貨

蘇丹紅辣椒粉摻入咖哩粉流入餐廳 北市衛生局：已要求業者下架

徐巧芯批進口蛋恐致癌「謀財害命」 農業部提告結果3月21日揭曉

拜會熊本縣知事 羅達生：感謝對台日友好貢獻

相關新聞

蔡政府執政7年 性別薪資差距沒改善

勞動部昨發布最新「同酬日」為二月廿三日，也就是說，女性勞工必須比男性多工作五十四天，才能達到薪資同酬。雖然同酬日比去年進...

低溫特報 粉專：扎扎實實的強烈冷氣團 正在進攻台灣

強烈冷氣團強攻中，中央氣象署發布低溫特報，今天強烈大陸冷氣團南下，明天強烈大陸冷氣團影響，各地天氣寒冷，易有局部10度以...

婦團：沒推積極政策 當然沒進展

蔡政府執政八年，性別薪資差距原地踏步。婦團痛批，勞動部除每年公布同酬日，沒有推出任何縮減薪資差距的積極政策，沒政策，當然...

全球最佳醫院 僅北榮進250強

「全球最佳醫院（World's Best Hospitals二○二四）」結果出爐，台北榮民總醫院位居二一八名，是台灣唯一...

聖嬰減弱中 氣象署：3至5月氣溫正常至偏暖、降雨正常至偏少

中央氣象署發布季長期天氣展望，「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專表示，根據目前熱帶海溫和大氣環流監測資料顯示，聖嬰事件持...

富國島丟包案 品保、年代旅遊 互批卸責

年代旅遊越南富國島丟包爭議延燒，負責人林大鈞前天接受本報訪問時，稱這段時間都在處理客戶事宜「未神隱」，停業後未出團旅客已...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。