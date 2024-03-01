蘇花改仁水隧道改善排水 北上隧道3月24小時封路趕工

蘇花改中仁隧道施工改善排水，北上隧道工程進入最後階段，今天起至月底，北上隧道改為全天候24小時封閉，用路人必須繞路改走一段台9丁線舊蘇花公路，抱怨交通不便，公路局表示，為了縮短工期，減少對用路人的衝擊，才決定夜間也封路趕工，請民眾體諒。

中仁隧道前年10月底因颱風夾帶豪大雨，湧水量暴增，導致淹水，水退後路面仍有凹凸不平的情況。公路總局斥資1.9億元改善南北雙線路況，同步提升排水能力。

去年９月中旬起從北上隧道開始施工，原本北上隧道為上午9時至下午5時交管，夜間仍可通行，但這個月起改為24小時施工，要北上的用路人長達一個月都必須改道舊蘇花公路到和平村，再接回蘇花改，抱怨交通不方便，希望恢復為原本的夜間放行。

公路局東區養護工程分局南澳工務段表示，目前整體工程進度36%，北上隧道工程已進入最後階段，正埋設涵管，完成後就可鋪設路面，為求盡快完工，減少對用路人的衝擊，才請承包商克服人力等問題，24小時施工，希望北上隧道能趕在這個月底前完成，接著就能進行南下隧道工程，請用路人體諒。

南澳工務段表示，北上隧道從今天起至31日均是全天24小時封閉，南端管制點為卡南橋交通號誌（154公里+150），管制期間請用路人改走台9丁線舊蘇花公路。