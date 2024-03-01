未來1周兩波冷空氣今明濕冷 下周回暖飆35度高溫 這天冷氣團跌幅18度

未來1周主要受到兩波冷空氣影響，中央氣象署預報中心課長林秉煜表示，今明兩天強烈大陸冷氣團，各地偏冷、容易降雨。下周一二回溫，下周三又有大陸冷氣團南下。下周二回暖明顯，至周三溫差變化可以來到15至18度差異。

林秉煜表示，第一波就是今天和明天受到強烈大陸冷氣團影響，今明兩天中部以北、東北部低溫8-11度左右，南部、東南部13度左右。周日之後冷空氣持續減弱，未來溫度逐日回升，下周二各地高溫可以來到30度以上，尤其南部近山區35度，注意溫差變化。

氣象署已經發布低溫特報，針對苗栗以北地區溫度會持續下降，林秉煜表示，預估今天到明天台中以北、東北部、金門馬祖地區都會持續更新低溫特報。

下周三又有另一波冷空氣南下，林秉煜表示，預估會達到大陸冷氣團等級，下周三、周四降溫幅度會有明顯落差，要特別留意。

降雨趨勢部分，林秉煜表示，受到華南雲雨區東移影響，中部以北山區、基隆北海岸可能有局部較大雨勢。如果溫度和水氣配合，預期海拔3000到3500公尺高山今晚到周日清晨不排除有降雪機會。

林秉煜表示，今天到明天持續受到華南雲雨區東移影響，今天降雨主要在北台灣、山區，今天下半天到晚上降雨會比較明顯。明天降雨會稍微趨緩，下半天降雨逐漸趨緩，周日至下周一轉為零星或迎風面降雨。下周三降雨將再明顯起來。

林秉煜說，下周一東南風，所以花東會局部降雨。下周二吹西南風，南部會有局部降雨出現。下周三下一波冷空氣下來，東北季風影響，迎風面降雨。