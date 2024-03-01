快訊

案外案添1死！男偷貨車衝派出所撞死24歲警 先前還在台62線撞死機車騎士

指控東元集團「小三奪權」！北檢起訴周玉蔻：欠缺證據且未查證

特殊兒增學前特教預算8.1億創新高 專家：別信大雞慢啼

未來1周兩波冷空氣今明濕冷 下周回暖飆35度高溫 這天冷氣團跌幅18度

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
未來1周主要受到兩波冷空氣影響，今明兩天強烈大陸冷氣團，各地偏冷、容易降雨。本報資料照片
未來1周主要受到兩波冷空氣影響，今明兩天強烈大陸冷氣團，各地偏冷、容易降雨。本報資料照片

未來1周主要受到兩波冷空氣影響，中央氣象署預報中心課長林秉煜表示，今明兩天強烈大陸冷氣團，各地偏冷、容易降雨。下周一二回溫，下周三又有大陸冷氣團南下。下周二回暖明顯，至周三溫差變化可以來到15至18度差異。

林秉煜表示，第一波就是今天和明天受到強烈大陸冷氣團影響，今明兩天中部以北、東北部低溫8-11度左右，南部、東南部13度左右。周日之後冷空氣持續減弱，未來溫度逐日回升，下周二各地高溫可以來到30度以上，尤其南部近山區35度，注意溫差變化。

氣象署已經發布低溫特報，針對苗栗以北地區溫度會持續下降，林秉煜表示，預估今天到明天台中以北、東北部、金門馬祖地區都會持續更新低溫特報。

下周三又有另一波冷空氣南下，林秉煜表示，預估會達到大陸冷氣團等級，下周三、周四降溫幅度會有明顯落差，要特別留意。

降雨趨勢部分，林秉煜表示，受到華南雲雨區東移影響，中部以北山區、基隆北海岸可能有局部較大雨勢。如果溫度和水氣配合，預期海拔3000到3500公尺高山今晚到周日清晨不排除有降雪機會。

林秉煜表示，今天到明天持續受到華南雲雨區東移影響，今天降雨主要在北台灣、山區，今天下半天到晚上降雨會比較明顯。明天降雨會稍微趨緩，下半天降雨逐漸趨緩，周日至下周一轉為零星或迎風面降雨。下周三降雨將再明顯起來。

林秉煜說，下周一東南風，所以花東會局部降雨。下周二吹西南風，南部會有局部降雨出現。下周三下一波冷空氣下來，東北季風影響，迎風面降雨。

溫度趨勢部分，林秉煜表示，今明兩天各地溫度偏低，周日冷空氣減弱、氣溫持續回升。下周一、周二溫度回升明顯，各地回溫到30度以上，注意日夜溫差大。下周三北部低溫降到13至14度左右，中南部也出現持續降溫情形。

未來溫度趨勢。圖／中央氣象署提供
未來溫度趨勢。圖／中央氣象署提供
未來降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
未來降雨趨勢。圖／中央氣象署提供

低溫 冷氣團 氣象署

延伸閱讀

濕冷還沒完！下周還有鋒面和冷氣團 賈新興：未來10天水氣多

冷氣團來襲明恐跌破10度 下周氣溫如「雲霄飛車」這日再轉濕冷

冷氣團來了！6縣市變天發布低溫特報 氣象粉專妙喻：準時跳水

未來1周「歷經春夏秋冬」 明起強烈冷氣團全台濕冷 周六跌破10度

相關新聞

蔡政府執政7年 性別薪資差距沒改善

勞動部昨發布最新「同酬日」為二月廿三日，也就是說，女性勞工必須比男性多工作五十四天，才能達到薪資同酬。雖然同酬日比去年進...

低溫特報 粉專：扎扎實實的強烈冷氣團 正在進攻台灣

強烈冷氣團強攻中，中央氣象署發布低溫特報，今天強烈大陸冷氣團南下，明天強烈大陸冷氣團影響，各地天氣寒冷，易有局部10度以...

婦團：沒推積極政策 當然沒進展

蔡政府執政八年，性別薪資差距原地踏步。婦團痛批，勞動部除每年公布同酬日，沒有推出任何縮減薪資差距的積極政策，沒政策，當然...

全球最佳醫院 僅北榮進250強

「全球最佳醫院（World's Best Hospitals二○二四）」結果出爐，台北榮民總醫院位居二一八名，是台灣唯一...

聖嬰減弱中 氣象署：3至5月氣溫正常至偏暖、降雨正常至偏少

中央氣象署發布季長期天氣展望，「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專表示，根據目前熱帶海溫和大氣環流監測資料顯示，聖嬰事件持...

富國島丟包案 品保、年代旅遊 互批卸責

年代旅遊越南富國島丟包爭議延燒，負責人林大鈞前天接受本報訪問時，稱這段時間都在處理客戶事宜「未神隱」，停業後未出團旅客已...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。