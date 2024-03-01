清明連假疏運台鐵加開155班次列車 3月6日起開放訂票
台鐵公司因應清明連續假期疏運旅客需要，4月3日至4月8日全線加開各級列車155班，期間暫停發售親子車廂車票，3月6日0時起，開放網路、台鐵e訂通、超商及電話語音訂票。
台鐵公司表示，清明連假加開班次包括東部地區實名制列車6班、彰化－花蓮北半環EMU3000型新自強號列車10班、七堵－台東南半環EMU3000型新自強號6班、七堵－潮州EMU3000型新自強號直達車10班、湖口－台東EMU900型區間快車8班。另為加強疏運旅客，4月3日至4月8日暫停發售親子車廂車票，改以一般車廂方式售票。
台鐵公司表示，疏運期間，全線運能較平日增加6.8%，每日平均提供33萬9359個座位數及5317萬7137座位公里，相較於去年清明連假每日平均增加3.33%座位數及4.07%座位公里。
台鐵公司指出，清明連續假期車票自3月6日0時起開放網路、台鐵e訂通、超商及電話語音訂票；另東線實名制列車班次，於3月7日0時起，開放2022年8月1日前設籍於花蓮縣、臺東縣之現住人口與國民身分證統一編號第1碼為U或V及上開兩者之配偶與直系血親1親等國民訂票。相關資訊可於台鐵公司官網（ http://www.railway.gov.tw ）及APP「台鐵e訂通」查詢。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言