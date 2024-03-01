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清明連假疏運台鐵加開155班次列車 3月6日起開放訂票

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
台鐵公司因應清明連續假期疏運旅客需要，全線加開各級列車155班。本報資料照片
台鐵公司因應清明連續假期疏運旅客需要，全線加開各級列車155班。本報資料照片

台鐵公司因應清明連續假期疏運旅客需要，4月3日至4月8日全線加開各級列車155班，期間暫停發售親子車廂車票，3月6日0時起，開放網路、台鐵e訂通、超商及電話語音訂票。

台鐵公司表示，清明連假加開班次包括東部地區實名制列車6班、彰化－花蓮北半環EMU3000型新自強號列車10班、七堵－台東南半環EMU3000型新自強號6班、七堵－潮州EMU3000型新自強號直達車10班、湖口－台東EMU900型區間快車8班。另為加強疏運旅客，4月3日至4月8日暫停發售親子車廂車票，改以一般車廂方式售票。

台鐵公司表示，疏運期間，全線運能較平日增加6.8%，每日平均提供33萬9359個座位數及5317萬7137座位公里，相較於去年清明連假每日平均增加3.33%座位數及4.07%座位公里。

台鐵公司指出，清明連續假期車票自3月6日0時起開放網路、台鐵e訂通、超商及電話語音訂票；另東線實名制列車班次，於3月7日0時起，開放2022年8月1日前設籍於花蓮縣、臺東縣之現住人口與國民身分證統一編號第1碼為U或V及上開兩者之配偶與直系血親1親等國民訂票。相關資訊可於台鐵公司官網（ http://www.railway.gov.tw ）及APP「台鐵e訂通」查詢。

台鐵公司因應清明連續假期疏運旅客需要，全線加開各級列車155班。圖／台鐵公司提供
台鐵公司因應清明連續假期疏運旅客需要，全線加開各級列車155班。圖／台鐵公司提供
台鐵公司因應清明連續假期疏運旅客需要，全線加開各級列車155班。圖／台鐵公司提供
台鐵公司因應清明連續假期疏運旅客需要，全線加開各級列車155班。圖／台鐵公司提供
台鐵公司因應清明連續假期疏運旅客需要，全線加開各級列車155班。圖／台鐵公司提供
台鐵公司因應清明連續假期疏運旅客需要，全線加開各級列車155班。圖／台鐵公司提供

台鐵 車廂

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