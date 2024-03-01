濕冷還沒完！下周還有鋒面和冷氣團 賈新興：未來10天水氣多

今天強烈大陸冷氣團南下，中央氣象署發布低溫特報。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，下周三鋒面及大陸冷氣團影響，接著下周六又有鋒面影響。

賈新興說，未來10天水氣多。明天台中以南山區、基隆北海岸、大台北北側及宜花東仍有零星短暫雨，白天起西半部轉為多雲。周日至下周一宜花仍有零星短暫雨，午後北部山區及花東山區有零星短暫雨。下周二各地天氣穩定，午後中部及南部山區有零星短暫陣雨。

賈新興表示，下周三受鋒面及大陸冷氣團影響，各地有局部短暫雨。下周四台中以南山區、台南、高屏及宜花有零星短暫雨。下周五午後新竹以南山區有零星短暫陣雨。

他說，9日至10日鋒面接近影響，9日苗栗以北、宜花及中投山區有局部短暫雨。10日台南以北及宜花有局部短暫雨，台東亦有零星短暫雨。超過5天後預報變動度大、不確定性較高，留意最新的預報資訊。

賈新興表示，短期氣候預測顯示，12日至25日降雨偏少，之後至4月8日降雨轉偏多。氣溫方面，3月起中旬起氣溫轉偏暖。