今起急凍2天！ 強烈冷氣團達標 各地寒冷北部全天陰雨

今天的天氣較昨天變化大，天氣風險公司天氣分析師歐宗學表示，強烈大陸冷氣團帶來東北季風環境，配合華南雲雨區東移影響，北部今天一整天持續性陰雨天氣，其他地區隨著雲雨區影響範圍逐漸擴大，陸續局部短暫雨，中部到南部降雨可能下半天到晚上才會比較明顯。

另外，氣溫也已經大幅轉冷，台北測站在今天清晨已經降至11.5度，歐宗學表示，確實達到強烈冷氣團的標準，北部郊區氣溫更低，普遍都在9-10度，最低溫在苗栗三灣只有9.1度，新北瑞芳、桃園楊梅也只有9.2度。

歐宗學表示，白天期間回溫幅度受限於雲量及冷空氣，北部高溫只有12-13度左右，中部、花蓮16-18度，台南及台東21-22度，高屏還有25-27度，南北之間有非常大的氣溫差異。今晚到明晨是氣溫最低點，北部市區低溫10-11度，郊區會再低1-2度，中部、花蓮也只有13-14度，南部、台東15-16度。

明天白天水氣依然偏多，歐宗學表示，各地還是有局部短暫雨機會，中南部轉以山區為主、平地降雨機率會逐漸降低。氣溫則持續偏冷，北部全天氣溫10-13度，中部及花蓮13-18度，南部及台東15-21度，高屏可能會再稍高1-2度。

歐宗學表示，周日這波強烈冷氣團就會減弱，同時雲雨區離開、水氣減少，西半部轉多雲到晴天氣，東半部仍有較多雲量及局部短暫雨機會。氣溫開始回暖，各地晨間低溫普遍仍在13-15度，北部、花蓮白天高溫可回升到19-20度，中南部及台東23-24度。

下周一受東南至偏南風環境影響，東南部有零星短暫雨，其他地區多雲到晴，歐宗學表示，氣溫會進一步回暖，北部、宜花全天15-25度，中部、台東16-27度，南部17-27度，高屏高溫可達29-30度。

歐宗學表示，下周二雖然有新一波鋒面開始逐漸接近，環境風向轉西南風，白天天氣仍大致穩定、多雲到晴，只有南部地區有零星短暫雨機會，氣溫會相當暖熱，各地白天高溫上看30-31度，局部內陸地區及背風面的台東可能會再更高一些。

穩定溫暖的天氣到了下周三又會有大幅變化，歐宗學表示，鋒面通過後可能再有冷氣團南下，屆時各地雲量增多並且轉雨降溫，北部地區白天高溫一下子就掉到只有19度，與前一天的高溫差異可能達到11-12度，其他地區也會有明顯轉涼的趨勢，到下周四氣溫會再降低一些，下周五到周末才會稍微回暖，留意近期天氣及氣溫的頻繁變化。