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強烈冷氣團侵台 鄭明典：北部今天濕冷一整天

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
今天強烈大陸冷氣團南下，明天強烈大陸冷氣團影響，各地天氣寒冷，易有局部10度以下低溫。本報資料照片
今天強烈大陸冷氣團南下，明天強烈大陸冷氣團影響，各地天氣寒冷，易有局部10度以下低溫。本報資料照片

中央氣象署發布低溫特報，今天強烈大陸冷氣團南下，明天強烈大陸冷氣團影響，各地天氣寒冷，易有局部10度以下低溫；今天苗栗以北局部地區有10度以下氣溫發生的機率。

前中央氣象局長鄭明典今天在臉書表示，濕濕冷冷，雨不大，地面濕濕的，看雷達有回波接近，今天北部應該是濕冷一整天。

中央氣象署說，今天強烈大陸冷氣團南下，乍暖還寒，加上華南雲雨區東移，春寒料峭而潮濕，北部、東北部地區及中部山區有雨，基隆北海岸及中部以北山區有局部較大雨勢發生的機率，其他地區亦有局部短暫雨。

氣象署預測今天低溫部分，北部及東北部僅11、12度，其中苗栗以北地區並有局部10度以下低溫出現的機率，中部及東部約13至15度，南部及東南部約16、17度。

高溫方面，今天北部及東北部僅14至16度，整天寒冷，花、東及中部18至21度，南部仍有27度左右，要注意保暖，使用瓦斯熱水器及電暖器具應注意室內通風及用電安全。

此外，由於東北風明顯增強，桃園至台南、恆春半島沿海空曠地區及蘭嶼、綠島、澎湖、金門、馬祖有9至10級強陣風，基隆北海岸、東半部沿海空曠地區亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪，沿海浪高可達2到4米，從事海邊及海上活動多注意安全。

根據環境部空氣品質預報資訊顯示，今天強烈大陸冷氣團南下，環境風場為東北風，竹苗以北位於迎風面，擴散條件佳，南部位於下風處，汙染物稍易累積，彰化至雲嘉南沿海地區因風速增強，可能引發地表揚塵現象影響空氣品質及能見度。

竹苗、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級。

氣象署表示，明天強烈大陸冷氣團影響，尤其清晨冷空氣達最強，北部及東北部低溫普遍只有10到11度，天氣寒冷；天氣方面，配合華南雲雨區東移，白天各地降雨機率仍高，北部、東北部地區及中部山區有雨，基隆北海岸及中部以北山區有局部較大雨勢發生的機率，其他地區亦有局部短暫雨，周六晚起水氣將逐漸減少。

周日強烈大陸冷氣團減弱，各地清晨仍偏冷，白天起氣溫回升；降雨方面，持續稍緩和，基隆北海岸及東北部地區有局部短暫雨，中部以北山區及東部、東南部地區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

下周一環境轉南風，水氣偏少，各地為多雲到晴，僅東部及東南部地區有零星短暫陣雨。

下周二環境轉西南風，各地大多為多雲到晴，僅南部地區有零星短暫陣雨，晚起鋒面接近，北部地區轉為有局部短暫陣雨，高溫普遍可達30度以上，特別在局部近山區或河谷有氣溫可能更高一些。

下周三鋒面通過及東北季風增強或大陸冷氣團南下，下周四東北季風或大陸冷氣團影響，北部及東北部天氣比前一天明顯轉冷，其他地區亦轉涼；北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，中南部山區亦有零星短暫陣雨，其他地區為多雲。

高山降雪可能性，氣象署表示，若溫度與水氣條件配合，今天下半天至周日清晨中部以北3000至3500公尺以上高山可能有結冰、霧淞等現象，不排除有降雪的機率，前往山區注意路面積冰或濕滑的現象，注意安全。

8日起東北季風或大陸冷氣團逐漸減弱，氣溫略為回升，各地感受仍有涼意；8日至10日華南雲系東移，綜觀環境水氣偏多，北部、東半部地區及中南部山區有降雨的機率，中南部平地雲量也會較多。

未來1周天氣變化劇烈，如同快速經歷春夏秋冬。圖／中央氣象署提供
未來1周天氣變化劇烈，如同快速經歷春夏秋冬。圖／中央氣象署提供

冷氣團 氣象署

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