低溫特報 粉專：扎扎實實的強烈冷氣團 正在進攻台灣

強烈冷氣團強攻中，中央氣象署發布低溫特報，今天強烈大陸冷氣團南下，明天強烈大陸冷氣團影響，各地天氣寒冷，易有局部10度以下低溫；今天苗栗以北局部地區有10度以下氣溫發生的機率。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，新一波強烈冷氣團，正在進攻台灣。根據氣象署今天至周日的逐日低溫預報圖，北部、中部、宜蘭低溫下探10-12度，是扎扎實實的強烈冷氣團，再加上今天、明天水氣多，北部、宜蘭、各地山區這兩天將相當濕冷。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，南部、花東會稍微慢一點轉冷，但周六也會明顯降溫，但整體來說，算是乾冷為主。預計下周一、周二冷氣團減弱，不過，目前預報的回暖幅度滿劇烈的，各地將從10-15度不等，直接回跳到2字頭，南部更可能近3字頭，幾天內的天氣變化很劇烈。