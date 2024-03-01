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鋒面過境+強烈冷氣團今明濕冷 吳德榮：下周一熱如夏上看35度高溫

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今、明兩天鋒面過境，中部以北及東半部有局部雨，南部亦有零星飄雨的機率。鋒後的強烈大陸冷氣團南下，北部沿海及部分平地最低氣溫降至9度左右。本報資料照片
今、明兩天鋒面過境，中部以北及東半部有局部雨，南部亦有零星飄雨的機率。鋒後的強烈大陸冷氣團南下，北部沿海及部分平地最低氣溫降至9度左右。本報資料照片

今晨新竹以北及東半部已有局部雨。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，今晨台北觀測站最低氣溫11.5度，已符合強烈大陸冷氣團的定義；各地區平地最低氣溫約在9至15度。

吳德榮表示，今、明兩天鋒面過境，中部以北及東半部有局部雨，南部亦有零星飄雨的機率。鋒後的強烈大陸冷氣團南下，北部沿海及部分平地最低氣溫降至9度左右；乍暖還寒，應注意添衣保暖。今天北部9至14度，中部11至22度，南部14至27度，東部11至23度。

周日白天起冷空氣減弱，吳德榮表示，天氣漸好轉、氣溫回升，東半部有局部短暫雨。下周一、周二轉高壓迴流型態，各地區高溫將逐日升至30度以上，南部局部地區最高溫更達35度，為白天晴暖如夏、早晚涼冷的天氣；西半部及外島易有霧，應注意。

吳德榮表示，冷空氣一波波，下周三、周四另一波鋒面及強冷空氣南下、中部以北再轉濕冷；乍暖還寒頻仍更迭，為初春典型的天氣變化，應注意調適。

歐洲（ECMWF）模式下周一20時850百帕溫度模擬圖顯示，高壓迴流型態，明顯回暖（左圖，取自tropical tidbits）。下周三20時地面氣壓及降水模擬圖則顯示，鋒面過境，中部以北明顯降雨（右圖）。圖／取自「三立準氣象.老大洩天機」專欄
歐洲（ECMWF）模式下周一20時850百帕溫度模擬圖顯示，高壓迴流型態，明顯回暖（左圖，取自tropical tidbits）。下周三20時地面氣壓及降水模擬圖則顯示，鋒面過境，中部以北明顯降雨（右圖）。圖／取自「三立準氣象.老大洩天機」專欄

冷氣團 吳德榮 氣溫

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