落日月台 全新沉浸體驗

自高雄啟程的巡迴沉浸式計畫「落日轉運站 The Sunset Terminal」,以人生盡頭為題,陪伴旅客面對生命中將面臨的終點,今年「落日轉運站」正式抵達台北松山文創園區,推出全新原創子作品「落日月台 Mind The Gap」,融合即時互動演出、場景及食物設計和意想不到的探索方式,帶來全新型態的沉浸式體驗。「落日月台 Mind The Gap」購票連結:https://reurl.cc/qr214y