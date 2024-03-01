快訊

新竹縣長楊文科驚傳涉貪遭搜索 疑牽扯竹北天坑事件

貨車衝撞派出所 24歲男警喪命 肇事者逃離穿越平交道遭火車撞死

聽新聞
test
0:00 / 0:00

落日月台 全新沉浸體驗

聯合報／ 本報訊

自高雄啟程的巡迴沉浸式計畫「落日轉運站 The Sunset Terminal」，以人生盡頭為題，陪伴旅客面對生命中將面臨的終點，今年「落日轉運站」正式抵達台北松山文創園區，推出全新原創子作品「落日月台 Mind The Gap」，融合即時互動演出、場景及食物設計和意想不到的探索方式，帶來全新型態的沉浸式體驗。「落日月台 Mind The Gap」購票連結：https://reurl.cc/qr214y

Gap 人生

延伸閱讀

全新沉浸式體驗「落日月台 Mind The Gap」！帶領觀眾探索神秘彌留世界

高中生救七旬嬤 鐵道學會要台鐵檢討

跳月台救人記大功！高中生家境曝光 第一志願是這科系

7旬阿嬤落軌 永平高中生跳下月台救人：當下不緊張

相關新聞

冷氣團來襲明恐跌破10度 下周氣溫如「雲霄飛車」這日再轉濕冷

中央氣象署指出，未來一周兩波冷空氣，溫度變化「大起大落」。首波從今晚影響至周六，強度達強烈大陸冷氣團，明晚至周六清晨最冷...

大地震前兆？新竹山區上千萬馬陸全竄出爬滿樹 網：密集恐懼症快發作

嘉義縣太保市今天下午連兩震，讓不少中南部民眾飽受驚嚇，不過就在地震前後，新竹縣李棟山山區卻傳出有大量馬陸竄出，被登山民眾...

彰化今午地震「八卦山脈劇烈晃動」影像曝光 民眾驚呼：震很大

今天下午1點26分發生地震，彰化縣有達三到四級，讓許多民眾嚇一大跳，而交通部觀光署參山國家風景區管理處架設在社頭鄉八卦山...

接手年代富國島爛攤遭品保制止 鴻毅喊冤：是出面解決問題

年代旅遊越南富國島丟包爭議延燒，負責人林大鈞昨接受本報專訪時表示，並未攤手不管，停業後未出團旅客，已找到旅行社銜接。但旅...

情人節太激情！女友腹痛嚴重出血 醫講解病例他突「嗨喊一句」網炸鍋

不少情侶在特殊節日前後例如情人節都會展開激戰，但動輒樂極生悲。臺灣1名醫生早前在網上分享真實案例，指出收到高中男同學致電求救，指和女友發生關係後…

全球最佳醫院台灣僅一家上榜 專家點「1原因」：看看就好

美國「新聞周刊（Newsweek）與全球數據公司「Statista」合作的「全球最佳醫院」公布今年最新排名，在全球最佳2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。