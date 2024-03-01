富國島丟包案 品保、年代旅遊 互批卸責

年代旅遊越南富國島丟包爭議延燒，負責人林大鈞前天接受本報訪問時，稱這段時間都在處理客戶事宜「未神隱」，停業後未出團旅客已找到旅行社銜接。對此，旅行業品質保障協會理事長張永成昨怒批，林大鈞「演很大」，根本是圖利承接的鴻毅旅行社，把責任推給品保協會，傷害全台旅行社的聲譽。

張永成表示，年代旅遊向星宇航空包下三二○個位子，其中六十個轉包給其他旅行業者，二六○個位子則已收取全額或部分訂金，但鴻毅旅行社承接後，卻未先告知旅客，就把這些機位在同業群組轉賣，更要求旅客扣除機票費用後還需繳一筆錢才能出團，這跟第一批被丟包的旅客有什麼不一樣？鴻毅旅行社如果罔顧消費者權益，將提報理事會討論，跟觀光署報告後也會有積極作為。

張永成也說，目前品保協會已收到一二○件年代相關申訴，共有七七○名旅客要求協助。

鴻毅旅行社董事長蔡家煌則認為，這是雙方認知上的差異，自己是出面解決年代的問題，也解決這些團不能出發、消費者抗議政府無作為及觀光署被罵的問題。

年代旅遊負責人林大鈞委任律師張益昌則反嗆，本次爭議乃地接旅行社犯罪行為導致，相關政府機關未盡調查責任，直接做出行政處分，過於草率，至於品保的責任本來就是在有旅行社違反旅遊契約，無人願意先負擔賠償責任時，先予代償。如今卻在事件還沒調查清楚，就先將林大鈞踢出品保會員，擺明想推卸責任。