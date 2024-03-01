健康你我他／做好室內清潔 盆栽改善空品

30年前居住在台中市大肚山嶺東地區山腳，屬於南屯區。小兒出生後，流鼻水、打噴嚏未曾間斷，曾經一天之內，擤鼻涕的衛生紙塞滿了垃圾桶，令人相當心疼。

經醫師診斷，很可能是空氣汙染所誘發的過敏性鼻炎。頓時恍然大悟，除了一年四季台中火力發電廠為中部地區帶來相當大的PM2.5汙染濃度，我家西邊大肚山上的文山焚化爐，24小時燃燒垃圾所排放的微粒灰燼，也是空飄汙染源。然而，此地居民眾多，每個人的情況不同，推測僅是推測，只能從改善自家環境著手。

首先是室內清潔工作。每天會用吸塵器吸地、濕毛巾擦拭木質桌椅，每個月會將門窗的紗網拆下用水沖洗，因為又黑又厚的灰塵順流而下，可見髒汙的程度；其次是要求小孩子上下學途中，一律戴上口罩，適度過濾空汙。隨著時代進步，家裡也買了空氣清淨機，逐漸改善我兒的症狀。

專家建議，室內盆栽可以綠美化外，還可以減少落塵、二氧化碳、有害氣體等，改善空氣品質。我從善如流，也放置了幾盆盆栽，並保持植物本身的健康，才不會未蒙其利，先受其害。

如今一對兒女都已長大成人，過敏性鼻炎化為過眼雲煙。然而，身體健康，永遠是人生的首要目標。