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婦團：沒推積極政策 當然沒進展

聯合報／ 記者葉冠妤周彥妤／台北報導
勞動部今天公布兩性同酬日為2月23日，比去年進步4天，其實是回到蔡政府執政第一年的水準，8年來男女薪資差距幾乎是原地踏步，兩性仍同工不同酬。示意圖。本報資料照片
勞動部今天公布兩性同酬日為2月23日，比去年進步4天，其實是回到蔡政府執政第一年的水準，8年來男女薪資差距幾乎是原地踏步，兩性仍同工不同酬。示意圖。本報資料照片

蔡政府執政八年，性別薪資差距原地踏步。婦團痛批，勞動部除每年公布同酬日，沒有推出任何縮減薪資差距的積極政策，沒政策，當然就沒進展。不管是婦團或學者都認為，應仿效美國、歐盟推動薪資透明化，消弭資訊不對等，有利落實薪資上的性別平權。

婦女新知基金會秘書長覃玉蓉直言，針對拉近性別薪資差距，勞動部至今沒有任何積極政策，近日雖推出「同工同酬檢核表」，但檢核表僅讓雇主自主填寫，不填也不會受罰。

她指出，性別薪資差距是OECD（經濟合作暨發展組織）的重要議題，台灣在OECD國家排名愈掉愈後面，許多歐洲國家致力縮短差距，反觀台灣長年沒政策，當然就沒進展。

覃玉蓉表示，勞動部前兩年更牽拖疫情因素導致同酬日大倒退，但其他同樣有疫情的國家卻沒受影響，可見國家政策還是關鍵因素。

文化大學勞動暨人力資源系教授李健鴻則認為，應仿效歐盟、美國，制定薪資透明法，明定求職者應徵階段，雇主就要公布薪資：若針在職勞工，歐盟也規定五十人以上企業雇主每年都要以「類別化」公布兩性薪資差距資訊，若女性員工有疑義，可依法要求雇主在期限內說明理由。

勞動部 性別 薪資

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