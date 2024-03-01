蔡政府7年 性別薪資差距沒改善

勞動部昨發布最新「同酬日」為二月廿三日，也就是說，女性勞工必須比男性多工作五十四天，才能達到薪資同酬。雖然同酬日比去年進步四天，但攤開歷年資料，僅是回到蔡英文總統執政第一年的水準，等於這七年多來，我國男女薪資差距幾乎原地踏步，兩性依舊同工不同酬。

蔡政府任內男女平均薪資落差 製表／葉冠妤 對此，勞動部統計處長梅家瑗解釋，同酬日是據主計總處「受僱員工薪資調查」得來，該調查自二○一九年起擴大涵蓋範圍，新增研究發展服務業、學前教育及社會工作服務業，雖然同酬日估算方式沒有變，但資料基礎不同，前後年分不能比較。

勞動部同酬日，是以前一年的兩性平均時薪差距，計算當年元旦起，女性需增加的工作日數。勞動部公布，我國去年女性平均時薪三一八元，男性為三七三元，兩性薪資差距為百分之十四點七，換言之，女性需較男性多工作五十四天，才能達到與男性相同的全年薪資。

梅家瑗解釋，同酬日發布以來，兩性薪資長期呈現拉近趨勢，疫情影響較大的二○二一至二○二二年，雖一度偏離，差距擴大至百分之十五點八，但去年又回到疫情前水準，差距縮小至百分之十四點七，原因在於疫後內需服務業人力需求高漲，薪資跟著成長，服務業從業人員又以女性居多，因此女性時薪增幅高於男性。

不過從歷年數據來看，蔡政府二○一六年執政，該年兩性薪資差距為百分之十四點六，連三年女性比男性多工作天數都是五十四天，直到二○一九年才縮短至五十二天。二○二一年、二○二二年疫情因素又再拉開至五十八天，薪資差距為百分之十五點八。二○二三年才降回百分之十四點七，回歸疫情前水準。

對於八年來兩性薪資差距原地踏步，勞動部條平司長黃維琛分析，主要還是受到教育選填科系、職業性別隔離影響，過去女性被認為要念文法商，男性要念理工，但隨著時代演變，新世代的職業隔離慢慢改善，勞動部今年初也推出事業單位同工同酬自我檢核表，初步發現，大多事業單位新進職務的薪資，男女員工間並沒有差別。