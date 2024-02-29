天使心家族發起「336愛奇兒家庭日」 鼓勵障礙兒家長走出來

天使心家族基金會服務愛奇兒（身心障礙兒）家庭逾20年，從2010年起於每年3月第3個星期六推動「336愛奇兒家庭日」，以「友愛扶持，健康心靈」為號召，串聯台北、桃園、台中、台南以及高雄五地同步舉行。今年的「336愛奇兒家庭日」將於3月16日於台北市立動物園登場，現場將設計四大心靈舒壓的闖關活動，讓愛奇兒家庭擴展人際，也釋放壓力。

天使心家族執行長林照程表示，促進愛奇兒家庭心理健康是天使心家族今年重要目標，呼籲社會大眾看見愛奇兒家庭的困難，給予更多的支持和協助。林照程也強調，父母是愛奇兒最重要的支柱，唯有父母先走出來，孩子才有希望，他鼓勵愛奇兒家長勇敢走出來，尋求社會的幫助，共同為孩子創造更美好的未來。

愛奇兒家長代表以宏、陸丹，今天也帶著極重度身障孩子恩逸，來到記者會現場。現場透過揮手取代拍手，友好對待對聲音敏感的恩逸。以宏、陸丹曾在天使心家族的同理關懷下，感受到極重度身障孩子恩逸的珍貴，並能敞開胸懷面對外在眼光，進而獲得社會的友善對待。

天使心家族基金會表示，根據統計，台灣平均每100個孩子，就有6到8個是愛奇兒，家有愛奇兒的親職壓力遠超過一般家庭，長期面臨照顧、醫療與經濟負擔及社會大眾眼光，其中缺乏社會支持與社交圈縮小，讓許多愛奇兒家庭身心長期封閉，更不容易喚回身心健康，在天使心家族福島的愛奇兒家族發現，五成父母有憂鬱傾向。

記者會上，展榮、展瑞以情境劇示範如何透由「認識、理解、接納、友好」的力量，讓愛奇兒家庭感受溫暖。展榮、展瑞分享，由於父親的中風，在一年照顧期中，讓他們能深刻理解到照護者的辛苦與壓力，並為照護者的付出感到敬佩。

展瑞表示他主動發起，並參與這次公益計畫。本次行動給予他很大的改變、突破與學習。展瑞認為，在公益過程中，付出的人會得到很大的成長。展榮也回應，平常遇到愛奇兒家庭時，他會先觀察是否需要協助，包容友好之心對待，體諒愛奇兒家庭的困難，而非施予先入為主的批評。