4年過一次生日也無妨！長庚迎5名229寶寶 媽媽喊特別指定這天生

今年是每四年才有一次的2月29日，台北長庚與林口長庚今接生5名「229寶寶」，台北長庚婦產科系產科主任陳彥廷說，229雖然四年才一次，過去不少產婦會避開，讓孩子每年都有生日可以過，不過近年愈來愈多產婦，認為這天「很特別」，指定要生「229寶寶」。

台北長庚今天一早就先迎接2名「229寶寶」，2位寶寶都是剖腹產，1男1女，林口長庚則接生3名「229寶寶」，2名自然產、1名剖腹產。陳彥廷說，剛生下229寶寶的30多歲媽媽，過去曾動過子宮肌瘤手術，需剖腹產，先前評估預產期會在2月29日附近，這位媽媽就很驚喜，並要求在2月29日讓孩子出生。陳彥廷今天特別到產婦病房，替229寶寶唱生日快樂歌。

陳彥廷說，小孩如果要來，其實擋也擋不住，今年2月28日跟2月29日生產人數，比往常高一些，他認為是「碰巧」，可能也與龍年有關。現在多數的媽媽不像過去會太過於執著孩子出生的時間，多會選擇順其自然。而且即使是2月29日出生的孩子，每4年才過1次生日，有心幫小孩慶生的家長，也會改在2月28日幫忙慶生，或是用農曆生日取代。