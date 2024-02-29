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冷氣團來襲明恐跌破10度 下周氣溫如「雲霄飛車」這日再轉濕冷

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
未來一周兩波冷空氣，溫度變化大起大落。首波從今晚影響至周六，周日起逐日回溫，下周三大陸冷氣團報到，溫度再降。示意圖。圖／中央社
未來一周兩波冷空氣，溫度變化大起大落。首波從今晚影響至周六，周日起逐日回溫，下周三大陸冷氣團報到，溫度再降。示意圖。圖／中央社

中央氣象署指出，未來一周兩波冷空氣，溫度變化「大起大落」。首波從今晚影響至周六，強度達強烈大陸冷氣團，明晚至周六清晨最冷，苗栗以北可能跌破10度；此外，明、後兩天全台有雨，北東地區及中部山區雨時長，部分地區有局部較大雨勢。周日起逐日回溫，下周三大陸冷氣團報到，溫度再降。

中央氣象署傍晚發布低溫特報，6縣市包括新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣。明天強烈大陸冷氣團南下，周六強烈大陸冷氣團影響，各地寒冷，易有10度以下低溫；明天新北市有持續10度左右或以下氣溫發生機率。

另外，中央氣象署也發布陸上強風特報，今晚至明日，桃園至台南、恆春半島沿海空曠地區及蘭嶼、綠島、澎湖、金門、馬祖將有9至10級強陣風，基隆北海岸、東半部沿海空曠地區，亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪。

中央氣象署預報員林定宜表示，今天下午起，鋒面逐漸通過台灣附近，開始降溫；北部、東半部地區轉局部短暫陣雨，宜花東已有降雨，各地氣溫將愈晚愈冷。

他指出，明天強烈大陸冷氣團南下，加上華南雲雨區東移，天氣濕冷，全台有雨，北部、東北部地區及中部山區雨時長，尤其基隆北海岸、中部以北山區有局部較大雨勢發生機率，其他地區局部短暫雨。

林定宜說，明天清晨，基隆北海岸留意可能降至10度；整體而言，明天北部、東北部低溫11至12度，中部、東部低溫13至15度，南部、東南部16至17度，北部、東北部高溫14至16度；到了明晚更冷，苗栗以北可能跌破10度，同樣愈晚愈冷。

他說，周六持續受強烈大陸冷氣團影響，降雨型態和周五類似，不過周六晚上起，雨勢漸緩。周日清晨仍冷，但白天起溫度逐日回升。

林定宜指出，下周一至下周二，水氣逐漸減少，溫度逐日回升，下周二各地高溫普遍30度以上，溫度可說是「大起大落」；下周三鋒面通過，預估東北季風增強或大陸冷氣團南下，下周三至下周四又轉濕冷，北部、東半部、中南部山區可能降雨，估北部13度、中部15、南部18度，因後期預報仍有不確定，尚待觀測。

另外，周五下半天至周日清晨，中部以北3000至3500公尺以上高山，可能結冰、霧淞或降雪。

冷氣團 氣象署

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