快訊

10歲女童上學走斑馬線挨撞…痛到跪地 台中警硬起來大執法

北市府人事搬風！蔣萬安小內閣新名單出爐 她成最年輕局處首長

台積電總裁魏哲家曾想讀醫、建築 棄前2志願原因曝「只能念電機」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

醫界資訊不透明？國內僅1家醫院擠進全球前250強 薛瑞元這樣看

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
衛福部長薛瑞元。聯合報系資料照
衛福部長薛瑞元。聯合報系資料照

「World's Best Hospitals 2024」公布，國內醫界高度重視，僅有台北榮總進入前250名。部分專家認為原因可能是台灣的醫療服務品質調查國際化程度不足，以及相關評比指標的公開資料過少，也有說法是受到語言等影響。衛福部薛瑞元表示，我國資訊化程度、透明度過往並無問題，仍要進一步該評比的指標。

「World's Best Hospitals 2024」由美國「新聞周刊（Newsweek） 與國際知名市調公司 Statista合作進行的全球最佳醫院評比，今年進入第6年。據Newsweek公布調查結果，台灣的公開資料中欠缺醫療品質與病患就醫體驗相關數據，所以僅能以Google評分、國際醫院評鑑（Joint Commission International），還有負責台灣本土醫院評鑑主辦單位，即醫策會網頁上的有限數據進行評分。

專家認為，國內醫院排名偏低，上榜醫院太少，也許很多人認為台灣的醫療品質並未被正確評價。根據評比所公布的內容分析可以得知，台灣的醫療品質難以透過單一國際評比論斷。但台灣的醫療服務品質調查國際化程度不足，導致國際評比時無法由公開資料取得足夠數據卻是事實。

如何讓資訊透明化與系統化，並加入價值醫療的評比，值得正視。專家建議，畢竟國際評比代表的是國際社會（主要是已開發國家）對於醫療品質的精進，我國也可從國際評比思考精進我國醫療品質的策略。

薛瑞元指出，我國醫界的資訊化程度或是透明度應該不低，還要看評比的標準以及其設定指標，以往這部分並沒有問題，仍要進一步研究其評斷指標。我國醫界資訊AI等也有相關計畫會持續推動精進；在透明度部分，醫院大部分資料都有公開，有的公開單位是醫院，有的透過衛福部。

「World's Best Hospitals 2024」公布，全球矚目，國內醫界也高度重視。圖／取自Newsweek網站
「World's Best Hospitals 2024」公布，全球矚目，國內醫界也高度重視。圖／取自Newsweek網站

薛瑞元 衛福部

延伸閱讀

兒科住院醫鬧人力荒 台大兒醫院長指1轉機：盼政策引導

【重磅快評】歧視陸配 扯到健保扯過頭

縮短陸配入籍年限恐衝擊健保？ 薛瑞元：精算相關數據再評估

兒科人力亮紅燈！醫學系畢業生投身意願減 兒童病房老兵扛

相關新聞

冷氣團來襲明恐跌破10度 下周氣溫如「雲霄飛車」這日再轉濕冷

中央氣象署指出，未來一周兩波冷空氣，溫度變化「大起大落」。首波從今晚影響至周六，強度達強烈大陸冷氣團，明晚至周六清晨最冷...

彰化今午地震「八卦山脈劇烈晃動」影像曝光 民眾驚呼：震很大

今天下午1點26分發生地震，彰化縣有達三到四級，讓許多民眾嚇一大跳，而交通部觀光署參山國家風景區管理處架設在社頭鄉八卦山...

接手年代富國島爛攤遭品保制止 鴻毅喊冤：是出面解決問題

年代旅遊越南富國島丟包爭議延燒，負責人林大鈞昨接受本報專訪時表示，並未攤手不管，停業後未出團旅客，已找到旅行社銜接。但旅...

全球最佳醫院台灣僅一家上榜 專家點「1原因」：看看就好

美國「新聞周刊（Newsweek）與全球數據公司「Statista」合作的「全球最佳醫院」公布今年最新排名，在全球最佳2...

只剩最後一天！王品「來滋烤鴨」今晚結束營業

粉絲想吃要把握最後的機會！王品於2月29日宣佈，集團旗下的「來滋烤鴨」今日為最後一個營業日。王品表示，同仁將轉入集團其他...

撿便宜要快！3月國旅銷售不如預期 下季離島玩3天得花逾萬元

中華民國旅行業品質保障協會今天公布4至6月各線旅行團參考價，其中國旅部分團費較去年同期及今年首季上漲；品保協會說，3月國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。