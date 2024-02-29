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醫界資訊不透明？國內僅1家醫院擠進全球前250強 薛瑞元這樣看
「World's Best Hospitals 2024」公布，國內醫界高度重視，僅有台北榮總進入前250名。部分專家認為原因可能是台灣的醫療服務品質調查國際化程度不足，以及相關評比指標的公開資料過少，也有說法是受到語言等影響。衛福部長薛瑞元表示，我國資訊化程度、透明度過往並無問題，仍要進一步該評比的指標。
「World's Best Hospitals 2024」由美國「新聞周刊（Newsweek） 與國際知名市調公司 Statista合作進行的全球最佳醫院評比，今年進入第6年。據Newsweek公布調查結果，台灣的公開資料中欠缺醫療品質與病患就醫體驗相關數據，所以僅能以Google評分、國際醫院評鑑（Joint Commission International），還有負責台灣本土醫院評鑑主辦單位，即醫策會網頁上的有限數據進行評分。
專家認為，國內醫院排名偏低，上榜醫院太少，也許很多人認為台灣的醫療品質並未被正確評價。根據評比所公布的內容分析可以得知，台灣的醫療品質難以透過單一國際評比論斷。但台灣的醫療服務品質調查國際化程度不足，導致國際評比時無法由公開資料取得足夠數據卻是事實。
如何讓資訊透明化與系統化，並加入價值醫療的評比，值得正視。專家建議，畢竟國際評比代表的是國際社會（主要是已開發國家）對於醫療品質的精進，我國也可從國際評比思考精進我國醫療品質的策略。
薛瑞元指出，我國醫界的資訊化程度或是透明度應該不低，還要看評比的標準以及其設定指標，以往這部分並沒有問題，仍要進一步研究其評斷指標。我國醫界資訊AI等也有相關計畫會持續推動精進；在透明度部分，醫院大部分資料都有公開，有的公開單位是醫院，有的透過衛福部。
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