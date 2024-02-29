冷氣團來了！6縣市變天發布低溫特報 氣象粉專妙喻：準時跳水

中央氣象署表示，未來一周溫度起伏劇烈，彷彿歷經春夏秋冬；中央氣象署今天傍晚針對6縣市發布低溫特報。今天下半天起，北東變天轉雨，明、後天受強烈大陸冷氣團影響，各地濕冷，預估中部以北低溫10至12度。氣象臉書專頁「台灣颱風論壇」下午也貼出淡水午後溫度變化，以「時間到了，準時跳水！」，形容溫度將有劇烈起伏。

中央氣象署傍晚針對6縣市發布低溫特報，包括新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣，明天強烈大陸冷氣團南下，周六強烈大陸冷氣團影響，各地天氣寒冷，易有10度以下低溫。另外，明日新北市有持續10度左右或以下氣溫發生機率。