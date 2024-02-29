聽新聞
test
0:00 / 0:00
冷氣團來了！6縣市變天發布低溫特報 氣象粉專妙喻：準時跳水
中央氣象署表示，未來一周溫度起伏劇烈，彷彿歷經春夏秋冬；中央氣象署今天傍晚針對6縣市發布低溫特報。今天下半天起，北東變天轉雨，明、後天受強烈大陸冷氣團影響，各地濕冷，預估中部以北低溫10至12度。氣象臉書專頁「台灣颱風論壇」下午也貼出淡水午後溫度變化，以「時間到了，準時跳水！」，形容溫度將有劇烈起伏。
中央氣象署傍晚針對6縣市發布低溫特報，包括新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣，明天強烈大陸冷氣團南下，周六強烈大陸冷氣團影響，各地天氣寒冷，易有10度以下低溫。另外，明日新北市有持續10度左右或以下氣溫發生機率。
氣象專家彭啟明在臉書專頁表示，氣溫又再次逐漸下滑、明顯轉冷。周四夜間到周五清晨，冷空氣南下帶來降溫，北部低溫降至12至14度。明天一整天氣溫持續下滑，北部全天只有11至14度，中部13至20度，南部白天高溫仍有24至26度，夜間低溫也會下探15至16度，花東則會由19至22度，降至14至16度，中北部郊區可能有10度或以下低溫出現。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言