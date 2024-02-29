4年一遇太特別！喜迎229寶寶 有媽媽指定就要這一天生

今天是4年一次的2月29日，陸續有229寶寶誕生，醫師表示，部分孕婦希望避開，但也有產婦覺得4年才遇到1次而指定，醫師提到遇過2月29日出生的媽媽生出229寶寶。

4年1次的229寶寶，台北長庚迎接2名寶寶，都是剖腹產，1男1女，另有1名待產中；林口長庚有3名寶寶，2名自然產、1名剖腹產，都是男寶寶，另外有4名待產中。台北長庚婦產科系產科主任陳彥廷今天接受媒體聯訪表示，近年開始出現產婦指定這1天生產。

對229寶寶的看法，因人而異，陳彥廷說，部分媽媽不想讓孩子4年才過1次生日，要求一定要在2月28日當天將寶寶生出來，但還是有媽媽認為2月29日很特別，覺得機會難得，所以特別指定要在2月29日生孩子。多數是順其自然為主，以過農曆生日解套。

長庚今天就有1名指定2月29日生寶寶的媽媽，陳彥廷表示，這名媽媽大約30歲，預產期約在3月初，因子宮肌瘤術後，一定要剖腹產，過程順利生下健康女寶寶。但生產就是時多時少，小孩要來不會看時間，小孩想來擋也擋不住。

新光醫院表示，目前只有2名待產媽媽，都是第1胎，產房護理長判斷，據產婦子宮頸口擴張狀況，由於「開指」還很小，今天應該不會有229寶寶出生。

台北醫學大學附設醫院有1人待產中，屬於自然產，至截稿院內沒有229寶寶；馬偕醫院表示，今天到目前為止，有2名剖腹生產的雙胞胎；另外有2名產婦待產中，產程順利應會在今天生產。