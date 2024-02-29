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7旬婦糖尿病未規律服藥 視力惡化僅剩不到0.1

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
婦人糖尿病未規律服藥造成牽扯性視網膜剝離，視力0.1都不到，經手術逐漸改善。圖／為恭紀念醫院提供
婦人糖尿病未規律服藥造成牽扯性視網膜剝離，視力0.1都不到，經手術逐漸改善。圖／為恭紀念醫院提供

年約七旬的陳姓婦人因右眼視力模糊到為恭紀念醫院眼科就診，醫師發現她有糖尿病，但未依照醫囑規律服藥，血糖控制不理想且造成牽扯性視網膜剝離，視力0.1都不到，僅能分辨自己有幾根手指；病患接受手術後，約兩周視力已從原本只能看到手指進步到0.3，且視力能再繼續恢復。

為恭醫院眼科醫師謝明潔指出，糖尿病會影響身體各個器官，尤其是微小的血管，眼球內的視網膜就是最容易被影響的組織之一，當血糖控制不佳，視網膜可能先出現點狀出血，如此時繼續放任血糖不控制，就可能進一步造成眼球內大出血，學術上稱為玻璃體出血；如果不到眼科就醫，在反覆玻璃體出血後，視網膜上就可能形成纖維組織，嚴重到一定程度，會拉扯周遭原本和眼球壁貼緊的視網膜組織，使視網膜沒法繼續固定在原位。

一旦演變成如此情況，就無法單靠控制血糖或單純的眼科門診治療，必須進開刀房將已經形成的纖維組織慢慢撥開，讓視網膜能平貼回原本位置。

陳姓婦人經醫師解釋後決定接受手術，手術後約2周視力已進步到0.3，且在多種精密儀器檢查下判定視力能夠再繼續恢復。

謝明潔提醒，不管是第1型或第2型糖尿病，應配合醫師認真控制血糖，此外也建議定期至眼科就診；因即使血糖控制良好，時間久了仍可能造成黃斑部水腫或視網膜病變；許多眼部疾病初期症狀治療多可在門診進行，但時間拖延久了，通常症狀會變得複雜，提醒民眾千萬不要等到看不清楚了才就醫。

糖尿病 視力 視網膜

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