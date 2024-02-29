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接手年代富國島爛攤遭品保制止 鴻毅喊冤：是出面解決問題

聯合報／ 甘芝萁
鴻毅董事長蔡家煌今表示，若已付全額，當然就找品保申訴，鴻毅後續協助再走的團，就是新契約，還幫旅客省機票錢。圖為鴻毅旅行社。記者甘芝萁／攝影
鴻毅董事長蔡家煌今表示，若已付全額，當然就找品保申訴，鴻毅後續協助再走的團，就是新契約，還幫旅客省機票錢。圖為鴻毅旅行社。記者甘芝萁／攝影

年代旅遊越南富國島丟包爭議延燒，負責人林大鈞昨接受本報專訪時表示，並未攤手不管，停業後未出團旅客，已找到旅行社銜接。但旅行業品質保障協會理事長張永成今怒批，林大鈞作法是圖利承接的鴻毅旅行社，把責任推給品保。鴻毅董事長蔡家煌今表示，旅客和鴻毅的合約是新的契約，若僅付訂金，鴻毅協助開代收轉付收據，但旅客仍需支付地接旅行社團體行程費用給鴻毅。若已付全額，當然就找品保申訴，鴻毅後續協助再走的團，就是新契約，還幫旅客省機票錢。

對於此案爭議，今午觀光署與品保協會都派員前往鴻毅旅行社了解狀況。但蔡家煌今午向本報表示，自己是出面解決年代的問題，也解決這些團不能出發，消費者抗議政府無作為、觀光署被罵的問題；部分參加年代旅遊但遭到丟包的客人，願意轉而參加鴻毅旅遊出發的團體，消費者是和鴻毅簽訂新的契約，如果只付訂金（機票款），鴻毅可以協助開代收轉付收據，但消費者仍需補稅差。至於地接行程部分，因為旅客當時尚未付款給年代，現在改參加鴻毅的團，當然鴻毅就會向旅客收取地接團體行程的費用。

至於當時已付全額團費給年代旅遊的消費者，蔡家煌表示，若旅客願意透過鴻毅繼續走團，那當然就是和鴻毅重新簽訂一份新契約，扣除機票款項1萬5000元後，再補團費差額給鴻毅，鴻毅就會承接並執行富國島的團體行程，至於消費者先前繳給年代的費用，就屬於消費者和年代旅遊的消費糾紛，相關申訴就找品保協會。

蔡家煌表示，下午觀光署與品保協會才要來公司了解整個事件鴻毅的處理情形，但品保在中午就對媒體表示鴻毅承接年代旅遊的做法是枉顧消費者權益，真的很無奈。

富國島 年代旅遊 消費者

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