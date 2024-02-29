快訊

MLB／震撼彈！大谷翔平宣布結婚 妻子為日本女性

獨／蔣萬安拍板人選！殷瑋出任青年局長 副發言人蔡畹鎣轉任青年局

只剩最後一天！王品「來滋烤鴨」今晚結束營業

孩童型紅斑性狼瘡 生物製劑可穩病情

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
臺大醫院29日召開記者會表示，如果該病病患能提早使用「生物製劑單株抗體」，有助穩定病情。（Photo by 簡嘉佑／台灣醒報）
臺大醫院29日召開記者會表示，如果該病病患能提早使用「生物製劑單株抗體」，有助穩定病情。（Photo by 簡嘉佑／台灣醒報）

兒童也有紅斑性狼瘡，出現發燒、關節痛、腎炎等發炎症狀，臺大醫院29日召開記者會表示，如果該病病患能提早使用「生物製劑單株抗體」，就能穩定病情，減少住院風險。台大醫院小兒部教授江伯倫指出，台大是全球首個提出該輔助治療方式，目前生物製劑沒有健保給付，一次藥費約3.9萬元。

全身性紅斑性狼瘡（SLE）屬於人體自體免疫性疾病的一種，好發於育齡期的女性（14歲至44歲），男女比例約為1：10，也會發生於孩童身上，發生處多為皮膚、關節、中樞神經系統，或腎臟等器官，由於是B細胞過度活化產生自體抗體攻擊器官，長期慢性發炎容易導致多重器官系統的破壞。

生物製劑做預防

台大研究團隊針對該院2015年到2022年收治的幼年型紅斑性狼瘡病童，找出符合「3個月內新診斷」與「疾病稍有活化但相對穩定」等條件的病患，進行半年一次的生物製劑單株抗體作為輔助治療，並與未使用生物製劑的病患比較結果，發現可有效病患減少類固醇使用量、住院或復發的風險。

臺大醫院小兒科醫師林庭瑋指出，接受單株抗體生物製劑的病患有9成的病人可以幾乎或達到疾病控制，有助於降低病情惡化的機會，減少復發和發展成慢性腎衰竭的風險。她指出，生物製劑單株抗體在人體內的生物活性長達半年，所以需要半年接受一次治療。

極力爭取納健保

江伯倫指出，皮質膽固醇是治療紅斑性狼瘡的主要方法，儘管能夠改善病症，但患者也會出現副作用，如影響兒童生長、皮紋、痤瘡、高血糖、高血壓、白內障、缺血性壞死和骨質疏鬆症等。

他指出，生物製劑作為免疫療法，能夠大幅減少疾病用藥，過去生物製劑單株抗體只被用於急性期、復發期的治療，但台大醫療團隊則是希望能將生物製劑用於預防，希望研究成果能讓其他醫院也可以開始採用這種方式。

目前生物製劑沒有健保給付，一次藥費約新台幣3.9萬元。台大醫院兒童醫院院長李旺祚說，全身性紅斑性狼瘡復發、住院成本高昂，如果能透過生物製劑穩定疾病病情，就能降低醫療支出，盼未來有機會獲得健保補助。

【更多精采內容，詳見

健保 台大醫院 紅斑性狼瘡

延伸閱讀

2024全球前250強醫院出爐 北榮台灣唯一上榜

美國新聞週刊2024全球最佳醫院 北榮躋身前250名

台大研究：這項紅斑性狼瘡治療 可降復發助病童正常生活

通緝犯躲警盤查夜闖台大醫院 因這事身分露餡...要關5個月

相關新聞

嘉義太保連2震 氣象署：無關車籠埔梅山斷層 2天內規模4以下餘震

嘉義縣太保市今天下午連兩震，下午1時26分發生規模4.9地震，1時47分又再發生規模3.6地震。中央氣象署表示，該起地震...

林大鈞稱未神隱 品保怒批「演很大」：圖利承接旅行社

年代旅遊越南富國島丟包爭議延燒，負責人林大鈞昨天接受本報專訪說，這段時間在處理客戶事宜未神隱，沒有兩手一攤不管，停業後未...

服務業缺工 拉近男女時薪差距 今年「同酬日」進步4天

勞動部今發布我國今年「同酬日」為2月23日，比去年進步4天。勞動部官員指出，因去年住宿餐飲等內需服務業人力需求高，服務業...

連2震！下午1時26分嘉義太保規模4.9地震 最大震度4級

中央氣象署發布有感地震報告，今天下午1時26分，在嘉義縣政府東北方1.9公里 ，位於嘉義縣太保市，發生芮氏規模4.9地震...

溪頭又出亂象！ 占位行為讓園方頭痛 將公告並移置處理

溪頭是國人最常來的森林園區，享受芬多精外，更能運動健身登山，過去除了吊床族、橫躺族外，各種民眾自私的行為亂象不斷發生，近...

夜貓族會越來越胖！營養師曝熬夜致「二低一高」 恐多65瓶可樂熱量

你是夜貓族嗎？營養師李婉萍近日在臉書提醒夜貓族族群，長期熬夜恐導致發胖，因為這樣的作息會形成「二低一高」，包括：生長激素降低、瘦體素降低，及飢餓素升高，讓夜貓族想怎麼瘦也瘦不下來。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。