孩童型紅斑性狼瘡 生物製劑可穩病情

兒童也有紅斑性狼瘡，出現發燒、關節痛、腎炎等發炎症狀，臺大醫院29日召開記者會表示，如果該病病患能提早使用「生物製劑單株抗體」，就能穩定病情，減少住院風險。台大醫院小兒部教授江伯倫指出，台大是全球首個提出該輔助治療方式，目前生物製劑沒有健保給付，一次藥費約3.9萬元。

全身性紅斑性狼瘡（SLE）屬於人體自體免疫性疾病的一種，好發於育齡期的女性（14歲至44歲），男女比例約為1：10，也會發生於孩童身上，發生處多為皮膚、關節、中樞神經系統，或腎臟等器官，由於是B細胞過度活化產生自體抗體攻擊器官，長期慢性發炎容易導致多重器官系統的破壞。

生物製劑做預防

台大研究團隊針對該院2015年到2022年收治的幼年型紅斑性狼瘡病童，找出符合「3個月內新診斷」與「疾病稍有活化但相對穩定」等條件的病患，進行半年一次的生物製劑單株抗體作為輔助治療，並與未使用生物製劑的病患比較結果，發現可有效病患減少類固醇使用量、住院或復發的風險。

臺大醫院小兒科醫師林庭瑋指出，接受單株抗體生物製劑的病患有9成的病人可以幾乎或達到疾病控制，有助於降低病情惡化的機會，減少復發和發展成慢性腎衰竭的風險。她指出，生物製劑單株抗體在人體內的生物活性長達半年，所以需要半年接受一次治療。

極力爭取納健保

江伯倫指出，皮質膽固醇是治療紅斑性狼瘡的主要方法，儘管能夠改善病症，但患者也會出現副作用，如影響兒童生長、皮紋、痤瘡、高血糖、高血壓、白內障、缺血性壞死和骨質疏鬆症等。

他指出，生物製劑作為免疫療法，能夠大幅減少疾病用藥，過去生物製劑單株抗體只被用於急性期、復發期的治療，但台大醫療團隊則是希望能將生物製劑用於預防，希望研究成果能讓其他醫院也可以開始採用這種方式。

目前生物製劑沒有健保給付，一次藥費約新台幣3.9萬元。台大醫院兒童醫院院長李旺祚說，全身性紅斑性狼瘡復發、住院成本高昂，如果能透過生物製劑穩定疾病病情，就能降低醫療支出，盼未來有機會獲得健保補助。

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